"Потерял номер телефона": на Волыни наказали украинца, который не пришел в военкомат

Мужчина был признан годным к военной службе и стоял на учете, однако после получения повестки в ТЦК не явился. Позже он объяснил, что ждал звонка от военных.

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Жителя поселка Старая Выжевка в Волынской области осудили за то, что он не появился в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК) вовремя. Об этом говорится в приговоре районного суда от 11 августа.

Мужчина состоял на учете как военнообязанный с 2012 года и в 2022 году по результатам медосмотра был признан годным к прохождению военной службы. 30 сентября прошлого года он получил повестку, согласно которой уже 9 октября должен был появиться в военкомате.

Однако в назначенную дату в пункт сбора украинец не пришел, за что его обвинили в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Уроженец Старой Выжевки признал свою вину и покаялся. Он объяснил, что потерял номер телефона ТЦК, а из военкомата ему не позвонили.

Суд признал военнообязанного виновным и назначил ему наказание в виде заключения на три года, но освободил от его отбывания с установлением испытательного срока на один год.

Следует отметить, что имя и возраст осужденного в обнародованном документе скрыты.

Напомним, в СБУ сообщили о блокировке семи схем, благодаря которым военнообязанные уклонялись от мобилизации. Фигуранты дела требовали за "услугу" до девяти тысяч долларов и действовали в нескольких областях Украины.

Ранее Мукачевский районный суд наказал мужчину, отказавшегося от мобилизации. Украинец не явился в военкомат по повестке и объяснил такое решение наличием малолетних детей.