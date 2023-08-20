Россиянки боятся возвращения "вагнеровцев" с войны в Украине, – The Guardian

В последнее время количество обращений к защитникам прав женщин в РФ значительно возросло. Больше всего их из регионов, где выжившие и потенциальные жертвы не верят, что за них заступится полиция в случае чего.

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СМИ облетела новость о том, что в России разыскивают "вагнеровца", который после возвращения из так называемой "СВО" избил и изнасиловал девушку, и теперь его разыскивает полиция. Эта история – только одна из немногих, которых все больше в РФ. Преступники, которые попадали в тюрьму за изнасилования и убийства, пройдя "чистилище" в ЧВК "Вагнер" и повоевав в Украине за досрочное освобождение, начинают возвращаться домой, что немало пугает российских женщин. В стране растет обеспокоенность, что возвращение осужденных в общество после отсидки в Украине вызовет "волну убийств, изнасилований и домашнего насилия", пишет The Guardian.

Издание в качестве примера приводит историю Веры Пехтелевой, которая была зверски убита бывшим парнем, Владиславом Канюсом, в 2020 году. Как сообщается, он часами пытал девушку, прежде, чем она скончалась. Соседи слышали дикие крики из квартиры, вызывали полицию, но та проигнорировала вызов. В итоге от полученных травм, коих на теле жертвы насчитали 111, она скончалась.

В 2022 году суд приговорил Канюса к 17 годам тюрьмы за убийство, не взяв во внимание незаконное удержание и изнасилование. Каким же был шок родственников жертвы, когда неизвестные прислали матери Веры две фотографии с анонимного аккаунта в WhatsApp. Они показали мужчину в военной форме и сопровождались сообщением: "Канюс свободен, воюет в Украине".

Канюс – один из десятков тысяч русских зэков, досрочно освобожденных для участия в боях на Украине, которые воевали в ЧВК "Вагнер". Евгений Пригожин, владелец ЧВК, лично ездил в колонии вербовать заключенных. Он обещал, что через полгода службы они смогут вернуться домой без отбывания оставшегося срока наказания.

Когда Пехтелевы обратились к тюремным властям с официальным запросом о розыске Канюса, им сказали, что он переведен в Службу исполнения наказаний Ростовской области, граничащей с Украиной, и исчез. Активисты говорят, что это типичное административное преследование заключенного, завербованного для участия в боевых действиях в Украине. Других веских причин для перевода в Ростов нет.

"Никто не может нам сказать, как его выпустили, никто нам не дал ни ответа, ни объяснений", — сказал Пехтелев.

Мина замедленного действия

Военный мятеж Пригожина 23-24 июня показал, что силовики и полиция не будут им препятствовать. А значит, что и простому населению рассчитывать на защиту от произвола тех, кто убивал людей как дом, так и в Украине, не приходится.

"Эксперимент Путина с Пригожиным, вероятно, окажет значительное социальное влияние на Россию в ближайшие годы", – отмечают британские журналисты.

Эти предположения обусловлены тем, что среди демобилизированных "вагнеровцев", бывших зэков, – много тех, кто сидел за изнасилования и другие преступления против женщин. Неутешительные перспективы усугубляются еще и тем, что в РФ насилие в семье или угрозы насилия в отношении женщин всерьез не воспринимаются и являются вполне повседневным явлением. Теперь, даже в тех случаях, когда преступники получали тюремные сроки, жертвы и их семьи живут в страхе, что они вернутся домой гораздо раньше, чем ожидалось.

Вячеслав Самойлов из маленького городка на севере России убил 33-летнюю Ольгу Шлямину в марте 2021 года, а затем расчленил и спрятал ее тело. В апреле 2022 года он был заключен в тюрьму на девять лет и семь месяцев, но теперь, по всей видимости, на свободе после трех месяцев боевых действий в Украине.

Мать Самойлова рассказала журналистам в Архангельской области России, что ее сын воевал и был ранен в Украине, а теперь помилован. Женщина утверждает, что он "очистился перед Богом", благодаря службе в Украине.

Вадим Техов, убивший 22-летнюю Регину Гагиеву во Владикавказе на юге России в 2019 году, должен был сидеть в тюрьме до 2035 года, но после боевых действий на Украине был помилован и вернулся во Владикавказ.

Есть также те, кто был заключен в тюрьму за изнасилование или насилие, чьи жертвы до сих пор живы и теперь снова находятся в опасности.

По словам российской активистки за права женщины Аллы Поповой, уже сейчас они получают массу сообщений от людей, особенно из регионов, которые напуганы возвращением вчерашних преступников:

"Они знают, что если мужчины, которые их мучили, вернутся с этой войны и снова начнут их избивать или даже убивать, полиция ничего не сделает, потому что теперь эти мужчины видятся героями, а не насильниками или убийцами. Они возвращаются к ситуации, когда теперь они будут устанавливать правила игры. Они все супертравмированы, никто не работает с ними, чтобы их социализировать, и я думаю, что будет волна убийств, изнасилований и домашнего насилия".

Ранее Фокус писал, что вагнеровец, вернувшийся из Украины, убил ножом человека с ДЦП.