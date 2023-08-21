Взрывы в Бердянске: местные сообщают о пожаре в районе Военного городка (видео)

В течение дня в городе заметили несколько пожаров и услышали по меньшей мере два взрыва. Российские оккупанты попытались объяснить громкие звуки ликвидацией ранее сбитой ракеты, которая якобы не разорвалась.

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Во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области прогремели взрывы и вспыхнули пожары. Об этом 21 августа сообщили в местном телеграм-канале.

Авторы контента со ссылкой на жителей города отметили, что в районе Военного городка поднимается столб дыма.

Фото задымления в районе Военного городка, сделанное жителями Бердянска Фото: Соцсети

Позже местные заметили пожар вблизи пляжа.

Снимок, сделанный жителями Бердянска Фото: Соцсети

Жители Бердянска проинформировали, что ликвидировать огонь российские оккупанты не спешили.

"Вокруг города активно пылает и дымит. Тушить особо никто не спешит", — передали в соцсетях.

Позже в районе Военного городка прогремел громкий взрыв.

Оккупанты объяснили взрыв уничтожением ранее сбитой ракеты

Захватчики Бердянска заявили в соцсетях, что звук взрыва рядом с Военным городком был связан с "плановым уничтожением части украинской ракеты". Якобы ранее ее сбили силы вражеской ПВО, но снаряд не разорвался.

"Ситуация находится под полным контролем военно-гражданской администрации города и дежурных служб", — заявили российские оккупанты.

Реакция российских оккупантов на взрыв в Бердянске Фото: Скриншот

Украинские власти заявили о "неладном" в районе Военного городка

Взрывы в Бердянске прокомментировал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он подверг сомнению заявление россиян об обезвреживании ракеты.

"Недобрый день оккупантов Бердянска продолжается недобрым вечером. Что-то неладное творится у рашистов вблизи Военного городка. Днем жители слышали взрыв, но оккупанты успели "успокоить" пропагандой об уничтожении ракеты, которая якобы была сбита ранее. И вот теперь снова жители Бердянска сообщают о громком взрыве в том же районе", — написал Федоров.

Мелитопольский мэр отметил, что ждет подробностей.

Публикация мэра Мелитополя Ивана Федорова о взрывах в Бердянске 21 августа Фото: Скриншот

Напомним, 14 августа в захваченном ВС РФ Бердянске также раздавались взрывы. Сообщалось о примерно 10 взрывах в самом городе и в его окрестностях. Коллаборационисты объяснили громкие звуки "учениями".

17 августа в Бердянске заметили задымление в районе порта. Местные отмечали, что взрывы в городе не раздавались. В соцсетях информировали о пожаре на полях.