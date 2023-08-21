Вибухи у Бердянську: місцеві повідомляють про пожежу в районі Військового містечка (відео)
Протягом дня у місті помітили кілька пожеж та почули щонайменше два вибухи. Російські окупанти спробували пояснити гучні звуки ліквідацією раніше збитої ракети, яка нібито не розірвалась.
У тимчасово окупованому Бердянську в Запорізькій області пролунали вибухи та спалахнули пожежі. Про це 21 серпня повідомили у місцевому телеграм-каналі.
Автори контенту з посиланням на мешканців міста зазначили, що в районі Військового містечка здіймається стовп диму.
Пізніше місцеві помітили пожежу поблизу пляжу.
Жителі Бердянська проінформували, що ліквідувати вогонь російські окупанти не поспішали.
"Навколо міста активно палає та димить. Гасити особливо ніхто не поспішає", — передали в соцмережах.
Пізніше в районі Військового містечка пролунав гучний вибух.
Окупанти пояснили вибух знищенням раніше збитої ракети
Загарбники Бердянська заявили у соцмережах, що звук вибуху поряд з Військовим містечком був пов’язаний з "плановим знищенням частини української ракети". Нібито раніше її збили сили ворожої ППО, але снаряд не розірвався.
"Ситуація знаходиться під повним контролем військово-громадянської адміністрації міста та чергових служб", — заявили російські окупанти.
Українська влада заявила про "неладне" в районі Військового містечка
Вибухи у Бердянську прокоментував міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він піддав сумніву заяву росіян про знешкодження ракети.
"Недобрий день окупантів Бердянська продовжується недобрим вечором. Щось неладне коїться у рашистів поблизу Військового містечка. Вдень жителі чули вибух, але окупанти встигли "заспокоїти" пропагандою про знищення ракети, яка начебто була збита раніше. І от тепер знову жителі Бердянська повідомляють про гучний вибух в тому ж районі", — написав Федоров.
Мелітопольський мер зазначив, що чекає на подробиці.
Нагадаємо, 14 серпня у захопленому ЗС РФ Бердянську також лунали вибухи. Повідомлялося про приблизно 10 вибухів у самому місті та на його околицях. Колаборанти пояснили гучні звуки "навчаннями".
17 серпня у Бердянську помітили задимлення в районі порту. Місцеві зазначали, що вибухи у місті не лунали. У соцмережах інформували про пожежу на полях.