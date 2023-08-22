Куртки и перчатки на ₴10 млн: "Энергоатом" закупил рабочую одежду для оккупированной ЗАЭС (фото)

На портале государственных закупок Prozorro отыскался аукцион, на котором "Энергоатом" закупил рабочую одежду для Запорожской АЭС. Между тем станция более года — на временно оккупированной территории.

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НАЭК "Энергоатом" в 2022 году провел тендер на закупку хлопчатобумажных и трикотажных перчаток для Запорожской АЭС, которая на тот момент находилась в оккупации. Об этом говорится на соответствующей странице портала электронных государственных закупок Prozorro.

На портале указано, что аукцион состоялся в октябре 2022 года. Предмет аукциона — резиновые (120 тыс. шт.) и хлопчатобумажные (168 тыс. шт.) перчатки суммарной стоимостью 7 115 418 грн. Количество пар перчаток — 283 602. Их должны были поставить с октября по ноябрь 2022 года — в среднем по 25 грн за пару.

Четко указано, какое именно учреждение получит товар — Внешний кризисный центр ОП "Запорожская АЭС" в Запорожье.

Победитель аукциона — компания ООО "Объединение БКП". Если отыскать информацию о компании на портале СІагіту-project, то видно, что ее основали в 2011 году, уставный капитал 10 тыс. грн, владелица — Наталья Залогина. На этом же портале можно увидеть успешные тендеры, проведенные с момента начала функционирования "Прозорро". Инфографика показывает, что крупнейшими покупателями были государственные энергетические компании — НАЭК "Энергоатом" (10 тендеров на общую сумму 73 млн грн) и обособленное подразделение "Запорожская АЭС" (2 тендера на 9,8 млн грн).

Какая компания выиграла тендеров на 80 млн грн у "Энергоатома" Фото: clarity-project

В частности ОП "Запорожская АЭС" закупки на почти 10 млн грн осуществила именно в 2022 году, когда станция находилась в оккупации:

7,1 млн грн — это закупка 280 тыс. пар перчаток;

2,7 млн грн — закупка рабочей одежды (аукцион длился с 26 мая до 13 июля 2022 года). Предмет аукциона — 1 304 курток, 164 теплых костюма, 72 утепленных брюк, 1 376 рабочая одежда разных видов.

Для сравнения можно отыскать предыдущие аукционы на закупку перчаток — например, за 2021 год.

В 2021 году ОП "Запорожская АЭС" провела два аукциона на закупку перчаток:

хлопчатобумажных и трикотажных — 200 тыс. шт. на 2 200 000 млн грн (средняя стоимость 11 грн при курсе 28 грн/долл.);

резиновых — 200 шт. на 3 580 000 млн грн (средняя стоимость 17,9 грн).

Как видим, в первый год вторжения РФ НАЭК "Энергоатом" приобрела для ЗАЭС все же меньшее количество перчаток, чем в 2021 году. Однако не понятно, зачем почти 300 тыс. пар перчаток и 1300 курток подразделению, которое находится на временно оккупированной территории.

Напоминаем, Фокус исследовал закупки, которые органы власти проводят на портале Prozzoro. Выяснилось, киевские чиновники, кроме барабанов за 700 тыс. для укрытия, приобрели мультифункциональную сковороду за 700 тыс. грн и универсальную печь за 470 тыс. грн.

Между тем особый интерес к государственным закупкам начался в феврале 2023 года, когда СМИ узнали о партии яиц по 17 грн/шт. — деньги потратили в Минобороны на питание для ВСУ.

Через полгода министр обороны Алексей Резников заявил, что лучшее, что должны сделать украинцы в будущем — сохранять единство и не ссориться.