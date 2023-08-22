Куртки та рукавички на ₴10 млн: "Енергоатом" закупив робочий одяг для окупованої ЗАЕС (фото)

На порталі державних закупівель Prozorro знайшли аукціон, на якому "Енергоатом" закупив робочий одяг для Запорізької АЕС. Водночас станція більш як рік на тимчасово окупованій території.

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НАЕК "Енергоатом" у 2022 році провів тендер на закупівлю бавовняних і трикотажних рукавичок для Запорізької АЕС, яка на той момент перебувала в окупацій. Про це йдеться на відповідній сторінці порталу електронних державних закупівель Prozorro.

На порталі вказано, що аукціон відбувся в жовтні 2022 року. Предмет аукціону — гумові (120 тис. шт.) і бавовняні (168 тис. шт.) рукавички сумарною вартістю 7 115 418 грн. Кількість пар рукавичок — 283 602. Їх мали надати з жовтня по листопад 2022 року — в середньому по 25 грн за пару.

Чітко вказано, яка саме установа отримає товар, — Зовнішній кризовий центр ВП "Запорізька АЕС" у Запоріжжі.

Переможець аукціону — компанія ТОВ "Об’єднання БКП". Якщо відшукати інформацію про компанію на порталі Сlarity-project, то видно, що її заснували у 2011 році, уставний капітал 10 тис. грн, власниця — Наталія Залогіна. На цьому ж порталі можна побачити успішні тендери, проведені з моменту початку функціонування "Прозорро". Інфографіка показує, що найбільшими покупцями були державні енергетичні компанії — НАЕК "Енергоатом" (10 тендерів на загальну суму 73 млн грн) і відокремлений підрозділ "Запорізька АЕС" (2 тендери на 9,8 млн грн).

Яка компанія виграла тендерів на 80 млн грн у "Енергоатому" Фото: clarity-project

Зокрема, ВП "Запорізька АЕС" закупівлі на майже 10 млн грн здійснила саме у 2022 році, коли станція перебувала в окупації:

7,1 млн грн — це закупівля 280 тис. пар рукавичок;

2,7 млн грн — закупівля робочого одягу (аукціон тривав із 26 травня до 13 липня 2022 року). Предмет аукціону — 1304 куртки, 164 теплі костюми, 72 утеплених штанів, 1376 штук робочого одягу різних видів.

Для порівняння можна відшукати попередні аукціони на закупівлю рукавичок — наприклад, за 2021 рік.

У 2021 році ВП "Запорізька АЕС" провела два аукціони на закупівлю рукавичок:

бавовняних і трикотажних — 200 тис. шт. на 2 200 000 млн грн (середня вартість 11 грн за курсу 28 грн/дол.);

гумових — 200 шт. на 3 580 000 млн грн (середня вартість 17,9 грн).

Як бачимо, у перший рік вторгнення РФ НАЕК "Енергоатом" придбала для ЗАЕС усе ж меншу кількість рукавичок, ніж у 2021 році. Однак не зрозуміло, навіщо майже 300 тис. пар рукавичок і 1300 курток підрозділу, який перебуває на тимчасово окупованій території.

Нагадуємо, Фокус дослідив закупівлі, які органи влади проводять на порталі Prozzoro. З'ясувалося, київські чиновники, крім барабанів за 700 тис. для укриття, придбали мультифункціональну пательню за 700 тис. грн і універсальну піч за 470 тис. грн.

Також особливе зацікавлення до державних закупівель почалося в лютому 2023 року, коли ЗМІ дізнались про партію яєць за 17 грн/шт., — гроші витратили в Міноборони на харчування для ЗСУ.

Через пів року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що найкраще, що мають зробити українці у майбутньому, — це зберігати єдність і не сваритися.