Удары украинских БПЛА по территории РФ являются легитимными, – глава МИД Германии

Главы внешнеполитических ведомств ФРГ и Эстонии сошлись во мнении, что за участившиеся атаки беспилотников по Москве несет ответственность Россия.

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Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает атаки беспилотных летательных аппаратов по территории Российской Федерации законными. Об этом пишет издание Tagesschau 22 августа.

В рамках совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной в Берлине Бербок отметила, что РФ вторгалсь в Украину, а Киев защищается "в рамках международного права".

Как отмечают журналисты, над столицей РФ теперь почти каждый день можно заметить БПЛА. При этом в Киеве не подтвердили, что эти атаки являются украинскими.

Говоря об увеличении количества атак дронов по Москве, Анналена Бербок и Маргус Цахкна сошлись во мнении, что за них несет ответственность Россия.

Глава немецкого ведомства подчеркнула, что Москва ответственна за то, что сейчас происходит в Украине.

Напомним, что жители Москвы и Подмосковья в ночь на 22 августа слышали взрывы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО сбили два беспилотника в Московской области. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов.

Ранее, 18 августа, в столице Российской Федерации из комплекса "Москва-Сити" эвакуировали около двух тысяч человек из-за фейкового сигнала об атаке беспилотников. Сообщение появилось после публикации в Telegram-каналах видео со "стаей" беспилотников, которая двигалась в сторону Москвы.