"Свет виден в темные моменты": психотерапевт рассказал о психологической реабилитации ветеранов

По словам Алексея Смирнова, то военное братство, основанное на доверии, играет важную роль в процессе поиска помощи для ветеранов.

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Понятие психологической реабилитации обретает особое значение, особенно при восстановлении ветеранов после войны, считает психотерапевт Алексей Смирнов из Национального реабилитационного центра "Незламні". Он подчеркивает, что как физическая, так и психологическая реабилитация имеют равную важность, хотя физическая травма не всегда приводит к психологическим трудностям. Психологические травмы, согласно Смирнову, часто вызываются человеческим фактором. Об этом он рассказал в интервью для "Громадське радіо".

"Мы часто слышим от пациентов о неудачных командировках, недовольстве командованиями или потере близких. Когда человек подвергается травме, это обычно распространяется и на окружающих", — объясняет психотерапевт.

Он утверждает, что военное братство, основанное на доверии, играет важную роль в процессе поиска помощи для ветеранов. Найдя контакт с одним ветераном, можно легче установить связь с остальными.

Смирнов применяет методы экспозиционной гештальт-терапии, которые ориентированы на воспроизведение травмирующего события и работу с хронологией событий, приведших к травмам. Он подчеркивает, что комбинированный подход эффективнее всего при психологической реабилитации, и что нет единственного метода, приводящего к "суперрезультатам".

Среди наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются ветераны в плане психологического состояния, Смирнов называет потерю сна, ночные кошмары, флешбеки и фантомные боли.

Самые первые дни после психологической травмы имеют особое значение, так как, как говорит психотерапевт, правильная поддержка в этот период снижает риск развития посттравматического стрессового расстройства.

Смирнов отмечает, что мировая статистика говорит о том, что среди людей, переживших тяжелые психологические события, такие как война, 15-30% подвержены посттравматическому стрессовому расстройству.

Напомним, 7 августа из плена освободили более двух десятков украинских защитников.

Ранее, 4 августа, сообщалось, что Командира отдельного отряда специального назначения "Азов" Дениса "Редиса" Прокопенко заметили на тактических учениях бойцов после возвращения из Турции.