"Світло видно в темні моменти": психотерапевт розповів про психологічну реабілітацію ветеранів

За словами Олексія Смирнова, те військове братерство, засноване на довірі, відіграє важливу роль у процесі пошуку допомоги для ветеранів.

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Поняття психологічної реабілітації набуває особливого значення, особливо під час відновлення ветеранів після війни, вважає психотерапевт Олексій Смирнов із Національного реабілітаційного центру "Незламні". Він підкреслює, що як фізична, так і психологічна реабілітація мають рівну важливість, хоча фізична травма не завжди призводить до психологічних труднощів. Психологічні травми, згідно зі Смирновим, часто спричиняються людським фактором. Про це він розповів в інтерв'ю для "Громадське радіо".

"Ми часто чуємо від пацієнтів про невдалі відрядження, невдоволення командуваннями або втрату близьких. Коли людина зазнає травми, це зазвичай поширюється й на оточення", — пояснює психотерапевт.

Він стверджує, що військове братство, засноване на довірі, відіграє важливу роль у процесі пошуку допомоги для ветеранів. Знайшовши контакт із одним ветераном, можна легше встановити зв'язок із іншими.

Смирнов застосовує методи експозиційної гештальт-терапії, які орієнтовані на відтворення травмувальної події та роботу з хронологією подій, що призвели до травм. Він підкреслює, що комбінований підхід найефективніший під час психологічної реабілітації та що немає єдиного методу, який приводить до "суперрезультатів".

Серед найчастіших проблем, із якими стикаються ветерани в плані психологічного стану, Смирнов називає втрату сну, нічні кошмари, флешбеки та фантомні болі.

Найперші дні після психологічної травми мають особливе значення, оскільки, як каже психотерапевт, правильна підтримка в цей період знижує ризик розвитку посттравматичного стресового розладу.

Смирнов зазначає, що світова статистика свідчить про те, що серед людей, які пережили важкі психологічні події, такі як війна, 15-30% схильні до посттравматичного стресового розладу.

Раніше в новинах компаній "Укрнет" повідомлялося, що у ВР розповіли, які безплатні послуги доступні для ветеранів.

Нагадаємо, 7 серпня з полону звільнили понад два десятки українських захисників.

Раніше, 4 серпня, повідомлялося, що Командира окремого загону спеціального призначення "Азов" Дениса "Редіса" Прокопенка помітили на тактичних навчаннях бійців після повернення з Туреччини.