ВСУ начали применять другую тактику, что позволило им методично продвигаться, — WSJ

Киев вынужден был вернуться к тактике небольших подразделений, которые атаковали одну позицию за раз.

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Украинским военным пришлось изменить тактику контрнаступления из-за потерь в технике, поэтому сейчас продвижение и разгром позиций россиян происходят медленно, но методично. Об этом в своем материале пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова бойцов 47-ой отдельной механизированной бригады "Магура".

Авторы отмечают, что украинские подразделения были обучены и оснащены США и их союзниками, чтобы использовать тяжелую технику для разгрома закрепленных российских позиций и продвижения вглубь оккупированной территории. Но оккупанты также подготовились, заложив плотные минные поля и выкопав глубокие траншеи поперек клочков фермерских полей.

Когда в начале июня украинцы начали наступление, их танки и бронетехника пытались продвигаться под заглушающим огнем вертолетов, противотанковых ракет и артиллерии. Поэтому в конце июня Украина изменила тактику и начала методично продвигаться небольшими подразделениями, что стало новой фазой конфликта, которая оказывается тяжелой, медленной и рискованной. Но благодаря ей 22 августа 47-я отдельная механизированная бригада заявила, что ее войска вошли в село Роботино.

Отмечается, что в начале контрнаступления эта бригада получила одну из самых сложных задач: прорывать кратчайший путь к Азовскому морю от города Орехов.

"Но за первые 10 дней 2 рота ни разу не сошла со своих "Брэдли" и не вступила в бой. Машины заблудились из-за путаницы или отсутствия приборов ночного видения... Когда они приблизились к вражеским рубежам, российская оборона стала яростной", — говорится в материале.

Украинским военным пришлось изменить тактику и вернуться к использованию небольших подразделений для методичного продвижения, разгрома одной российской позиции за другой.

Напомним, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные не могли начать контрнаступление раньше из-за нехватки военной техники и вооружения.

22 августа советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в официальном Вашингтоне не считают, что война в Украине зашла в какой-то тупик. Работа на фронте в виде контрнаступления продолжается.