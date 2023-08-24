Начался пожар в центре города: в оккупированном Донецке раздались сильные взрывы (видео)

Местные жители заявили, что загорелся магазин, пострадало здание больницы. Пропагандисты успели обвинить во всем ВСУ.

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В ночь на 24 августа в оккупированном Донецке прозвучали взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал "Типичный Донецк".

Впервые о взрывах написал около двух часов ночи. Сообщается, что после этого стало известно о пожаре в магазине около проспекта Панфилова в центральной части города. Кроме того, местные жители заявили, что пострадала также центральная клиническая больница Вишневского.

Однако пока никакой официальной информации о взрывах нет.

Российские пропагандисты поспешили обвинить во всем ВСУ.

Местные жители начали публиковать видео и фото с места события в социальных сетях.

В оккупированном Донецке прозвучали взрывы

Напомним, что глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин днем 23 августа писал, что в городе прозвучали взрывы. Кулемзин отметил, что временно оккупированный Донецк якобы атаковали Вооруженные силы Украины. По его словам, под атаку попала центральная часть города.

Кроме того, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что ВС РФ активно окапываются под городом. Враг начал окапываться после заявления Генштаба ВСУ об установлении контроля над Урожайным в Донецкой области. ВС РФ готовятся к тому, что линия фронта подвинется ближе к Мариуполю.