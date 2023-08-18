"Первая серьезная линия обороны": ВС РФ активно окапываются под Мариуполем, — советник мэра (карта)

Враг начал окапываться после заявления Генштаба ВСУ об установлении контроля над Урожайным в Донецкой области. ВС РФ готовятся к тому, что линия фронта подвинется ближе к Мариуполю.

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Вооруженные силы Российской Федерации начали строить "первую серьезную линию обороны" перед Мариуполем Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в эфире "Эспрессо".

"Фактически будет первая серьезная линия обороны перед Мариуполем", — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что на территории Мариупольского района есть два больших леса — Никольский и Федоровский. Именно туда оккупанты навезли свой "клад" из окопов, из которых отошли, и собираются укрепляться.

Также через Никольское до Мариуполя проходит еще линия обороны украинских военных. Такая же ситуация сложилась от Никольского к Мангушу. Однако враг не так сильно окапывается из-за того, что там проходит "дорога жизни". Андрющенко убежден, что российские военные готовятся к тому, что линия фронта подвинется ближе к Мариуполю.

По словам Андрющенко, оккупанты начали отходить после заявления Генштаба о контроле над Урожайным Донецкой области. В частности, сам враг сообщает местным, что им поступил приказ "отступить за пирамидки Пригожина". После этого враг срочно начал копать новую линию окопов и обороны.

Напомним, 17 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что военные Российской Федерации начали строить дополнительную линию обороны возле Никольского Донецкой области. Оккупанты начали активно окапываться в лесах вблизи Федоровки и Никольского.

16 августа представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил о том, что ВСУ взяли под контроль населенный пункт Урожайное Донецкой области. Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах. Кроме этого, Силы обороны продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.