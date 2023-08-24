"Ироничный конец" повара: бомба на самолете Пригожина была в ящике с вином, — экс-разведчик МИ-6

Бывший руководитель отдела по России секретной разведслужбы Великобритании не сомневается, что к гибели владельца ЧВК "Вагнер" причастен некий приближенный к нему человек.

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Появляется множество версий причин авиакатастрофы самолета российского предпринимателя Евгения Пригожина. Бывший офицер британской разведки Кристофер Стил, с 2006 по 2009 гг. возглавлявший в МИ-6 отдел по России, допустил, что взрывное устройство могли разместить в винном ящике. Об этом сообщает Sky News.

Авторы публикации уточняют, что сведения о том, что пассажирам самолета подарили ящик с вином, который позже взорвался, все же не проверены.

"Конечно, это работа внутреннего агента. Предполагается, что это бомба в ящике из-под вина", — заявил Стил.

Бывший руководитель отдела секретной разведывательной службы МИД Великобритании назвал эту гибель своего рода "ироничным концом" для бывшего поставщика продуктов российского президента Владимира Путина.

Прежде высказывались версии о неисправностях двигателя и ракете класса "земля-воздух".

Один из главных представителей российской пропаганды Владимир Соловьев даже обвинил в убийстве Пригожина министра юстиции Украины Дениса Малюську. Соловьев утверждает, что громкие политические убийства выгодны Украины, а произошедшее с владельцем ЧВК "Вагнер" уже не первый случай.

Также сообщалось, что стюардесса, которая погибла вместе с Пригожиным, знала о необычном ремонте самолета накануне авиакатастрофы.