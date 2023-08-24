Динамично и напряженно: в Минобороны рассказали о ситуации на восточном фронте (карты боев)

По словам замминистра обороны Анны Маляр, ВС РФ продолжают наступать на Купянском направлении, а на Лиманском направлении попытались вытеснить Силы обороны из Серебрянского лесничества.

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Обстановка по всем восточным направлениям фронта остается динамичной и напряженной. Об этом 24 августа сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Так, по ее словам, на Купянском направлении российские оккупационные силы не прекращают свои попытки наступления. Систематические обстрелы и попытки атаки на инфраструктуру продолжаются.

Ситуация на Купянском направлении

"Наши бойцы героически останавливают противника и ломают все его планы", — добавила Маляр.

Ситуация на Лиманском направлении также остается напряженной. Противник безуспешно пытается вытеснить украинские войска из стратегически важных районов. Там идет штурм россиян с целью контроля над Серебрянским лесничеством, Кременной и Белогоровкой Луганской области. Впрочем, их действия не имеют успеха.

Ситуация на Лиманском направлении

"Кроме того, сейчас на этом направлении враг планирует перегруппироваться и заменить войска", — отметила Маляр.

На Бахмутском направлении продолжаются активные бои. ВС РФ активно используют бронетехнику и авиацию, пытаясь любой ценой остановить наступление украинских сил. Несмотря на это, украинские воины продолжают продвигаться вперед, даже при отчаянном сопротивлении противника.

Ситуация на Бахмутском направлении

Заместитель министра обороны подчеркнула, что обстановка по всем восточным направлениям остается динамичной и напряженной. Принятие решений в такой ситуации требует взвешенности и оперативности. Украинские командиры на передовой активно анализируют каждую деталь, рассматривают возможные сценарии и оперативно планируют следующие шаги.

Напомним, 23 августа в Харьковской ОВА сообщили, что Силы обороны удерживают свои позиции и не позволяют противнику продвигаться вперед на Купянском направлении.

Также напомним, 23 августа военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что ВС РФ не смогут прорвать оборону украинских военных на Лимано-Купянской оси в краткосрочной перспективе.