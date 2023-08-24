Динамічно і напружено: у Міноборони розповіли про ситуацію на східному фронті (карти боїв)

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, ЗС РФ продовжують наступати на Куп'янському напрямку, а на Лиманському напрямку спробували витіснити Сили оборони зі Серебрянського лісництва.

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Обстановка на всіх східних напрямках фронту залишається динамічною і напруженою. Про це 24 серпня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

Так, за її словами, на Куп'янському напрямку російські окупаційні сили не припиняють свої спроби наступу. Систематичні обстріли та спроби атаки на інфраструктуру тривають.

Ситуація на Куп'янському напрямку

"Наші бійці героїчно зупиняють противника і ламають усі його плани", — додала Маляр.

Ситуація на Лиманському напрямку також залишається напруженою. Противник безрезультатно намагається витіснити українські війська зі стратегічно важливих районів. Там триває штурм росіян з метою контролю над Серебрянським лісництвом, Кремінною та Білогорівкою Луганської області. Утім, їхні дії не мають успіху.

Ситуація на Лиманському напрямку

"Крім того, зараз на цьому напрямку ворог планує перегрупуватися і замінити війська", — зазначила Маляр.

На Бахмутському напрямку тривають активні бої. ЗС РФ активно використовують бронетехніку та авіацію, намагаючись за будь-яку ціну зупинити наступ українських сил. Попри це, українські воїни продовжують просуватися вперед, навіть за запеклого опору противника.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Заступник міністра оборони наголосила, що обстановка за всіма східними напрямками залишається динамічною та напруженою. Ухвалення рішень у такій ситуації вимагає виваженості та оперативності. Українські командири на передовій активно аналізують кожну деталь, розглядають можливі сценарії та оперативно планують наступні кроки.

Нагадаємо, 23 серпня в Харківській ОВА повідомили, що Сили оборони утримують свої позиції й не дають змоги противнику просуватися вперед на Куп'янському напрямку.

Також нагадаємо, 23 серпня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що ЗС РФ не зможуть прорвати оборону українських військових на Лимано-Куп'янській осі в короткостроковій перспективі.