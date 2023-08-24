Судьба башен Кремля: украинские эксперты описали три сценария последствий смерти Пригожина

Ликвидация куратора "вагнеровцев" может свидетельствовать о приходе полноценной автократии, которая повлечет за собой тотальный страх среди сподвижников Путина. Но также не исключен сценарий "врага народа", при котором Пригожина просто забудут.

Related video

Гибель руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина была вопросом времени, а для президента РФ Владимира Путина — вопросом его выживания. Ликвидация человека, который открыто участвовал в военном мятеже против Путина и военной верхушки РФ повлечет за собой последствия. О трех вероятных сценариях развития дальнейших событий после смерти Пригожина написали обозреватели Defence Express.

В материале говорится, что устранения Пригожина и командира ЧВК "Вагнер" было вопросом выживания для Путина, а все разговоры после открытого мятежа о гарантиях безопасности не отличались от любых других обещаний Кремля. Для российского лидера оставить в живых такую фигуру, как Пригожин, означало бы его слабость и безнаказанность любых попыток свержения его власти.

Активизация зачистки

Эксперты считают, что следствием ликвидация Пригожина может стать зачистка в лагере кремлевских противников Путина. И если раньше бытовало мнение, что Путин является неким "модератором" и центром баланса "башен Кремля", то сейчас речь может идти о полноценной автократии. Если это так, то существует круг лиц, даже среди сподвижников главы Кремля, который автократический режим должен уничтожить ради собственной безопасности.

При таком развитии событий, неизбежно будет расти количество недовольных, что в конечном итоге приведет к полной деградации системы государственного управления в условиях тотального страха и террора, в которых возможно выжить лишь безропотным и преданным.

"В таком состоянии Россия существовала всю свою историю, поэтому вряд ли следует ожидать каких-либо изменений", — отметили эксперты.

Катализатор

Путин возможно считает, что ликвидация Пригожина и высшего руководства ЧВК "Вагнер" решит все проблемы с мятежными наемниками и даст всем урок в будущем. В то же время не следует ожидать, что ликвидация популярной в определенных кругах фигуры станет катализатором будущих мятежей и любых протестных настроений.

Обозреватели отмечают, что сам мятеж "вагнеров" показал недостаточность сил для реалиции целей, которые были поставлены во время "марша справедливости". Поэтому было бы слишком оптимистично полагать, что наемники смогли бы взять Москву имеющимися на то время у них силами.

Возможно мятеж Пригожина был "искусной показухой", которая показала подлинных мятежников и тех, кто решил промолчать, но в таком случае судьба повара Путина, как главного актера постановки была бы очевидна.

Пригожин, которого все забудут

И наконец возможен сценарий "врага народа" может провести к тому что Пригожина и его ЧВК в недолгосрочной перспективе просто забудут. Они могут выпасть из информационного поля и о них никто не вспомнит, точно так как не вспоминают об уже бывшем командующим ВКС РФ Сергее Суровикине, который исчез после провального мятежа.

"Таким образом, несмотря на все надежды, относительно любых последствий продолжения внутренних разборок между рашистами, вероятность того, что они будут иметь качество краткосрочные последствия крайне мала", — подчеркнули обозреватели.

Единственная альтернатива — это активные действия приспешников Путина, которые на примере Пригожина увидят свою наиболее вероятную судьбу и прислушаются к своему инстинкту самосохранения.

Напомним, западные эксперты высказали мнение относительно того, что может означать смерть Евгения Пригожина для будущего Украины. По некоторым оценкам, гибель руководителя ЧВК "Вагнер" особо не повлияет на ситуацию на украинском фронте.