Доля башт Кремля: українські експерти описали три сценарії наслідків смерті Пригожина

Ліквідація куратора "вагнерівців" може свідчити про прихід повноцінної автократії, яка спричинить тотальний страх серед сподвижників Путіна. Але також не виключений сценарій "ворога народу", за якого Пригожина просто забудуть.

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Загибель керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина була питанням часу, а для президента РФ Володимира Путіна — питанням його виживання. Ліквідація людини, яка відкрито брала участь у військовому заколоті проти Путіна і військової верхівки РФ потягне за собою наслідки. Про три ймовірні сценарії розвитку подальших подій після смерті Пригожина написали оглядачі Defence Express.

У матеріалі йдеться про те, що усунення Пригожина і командира ПВК "Вагнер" було питанням виживання для Путіна, а всі розмови після відкритого заколоту про гарантії безпеки не відрізнялися від будь-яких інших обіцянок Кремля. Для російського лідера залишити в живих таку фігуру, як Пригожин, означало б його слабкість і безкарність будь-яких спроб повалення його влади.

Активізація зачистки

Експерти вважають, що наслідком ліквідації Пригожина може стати зачистка в таборі кремлівських противників Путіна. І якщо раніше побутувала думка, що Путін є таким собі "модератором" і центром балансу "башт Кремля", то зараз може йтися про повноцінну автократію. Якщо це так, то існує коло осіб, навіть серед сподвижників очільника Кремля, яке автократичний режим має знищити заради власної безпеки.

За такого розвитку подій неминуче зростатиме кількість незадоволених, що в кінцевому підсумку призведе до повної деградації системи державного управління в умовах тотального страху і терору, в яких можливо вижити лише покірливим і відданим.

"У такому стані Росія існувала всю свою історію, тому навряд чи слід очікувати якихось змін", — зазначили експерти.

Каталізатор

Путін, можливо, вважає, що ліквідація Пригожина і вищого керівництва ПВК "Вагнер" розв'яже всі проблеми з бунтівними найманцями та дасть усім урок у майбутньому. Водночас не слід очікувати, що ліквідація популярної в певних колах фігури стане каталізатором майбутніх заколотів і будь-яких протестних настроїв.

Оглядачі зазначають, що сам заколот "вагнерів" засвідчив недостатність сил для реалізації цілей, які були поставлені під час "маршу справедливості". Тому було б занадто оптимістично вважати, що найманці змогли б узяти Москву наявними на той час у них силами.

Можливо, заколот Пригожина був "майстерною показухою", яка показала справжніх заколотників і тих, хто вирішив промовчати, але в такому разі доля кухаря Путіна, як головного актора постановки, була б очевидна.

Пригожин, якого всі забудуть

І нарешті можливий сценарій "ворога народу" може призвести до того, що Пригожина і його ПВК у недовгостроковій перспективі просто забудуть. Вони можуть випасти з інформаційного поля і про них ніхто не згадає, точно так само, як не згадують про вже колишнього командувача ПКС РФ Сергія Суровікіна, який зник після провального заколоту.

"Таким чином, незважаючи на всі сподівання щодо будь-яких наслідків продовження внутрішніх розбірок між рашистами, вірогідність того, що вони матимуть якість короткострокові наслідки, є вкрай малою", — підкреслили оглядачі.

Єдина альтернатива — це активні дії поплічників Путіна, які на прикладі Пригожина побачать свою найімовірнішу долю і прислухаються до свого інстинкту самозбереження.

Нагадаємо, західні експерти висловили думку щодо того, що може означати смерть Євгена Пригожина для майбутнього України. За деякими оцінками, загибель керівника ПВК "Вагнер" особливо не вплине на ситуацію на українському фронті.