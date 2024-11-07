Масований обстріл Києва: постраждали шість районів столиці, є поранені (фото)

Ворожі дрони заходили по одному і групами з різних напрямків та на різних висотах. За попередніми підрахунками КМВА, було знищено близько трьох десятків ворожих безпілотників.

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Двоє осіб постраждало внаслідок атаки ударними БпЛА "Шахед", також були зафіксовані пожежі та руйнування в шести районах столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) в Telegram.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, росіяни здійснили масовану атаку на столицю, а ворожі безпілотники заходили в столицю як поодинці, так і групами з різних напрямків у кілька хвиль на різних висотах як на дуже низьких, так і на значних.

Наслідки падіння бпла (фото: КМВА)

"Повітряна тривога у місті тривала вісім годин. Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА", — йдеться в повідомленні КМВА.

За даними міської військової адміністрації, зафіксовано падіння уламків збитих дронів у шести районах столиці, через що пошкодження зазнали житлові та нежитлові приміщення. Всі пожежі були ліквідовані, наразі відомо про двох постраждалих без загрози для їхнього життя.

Наслідки атаки в Києві — деталі

В КМВА повідомили про падіння уламків ворожих БпЛА в шести районах столиці. Зокрема наразі відомо наступне:

Голосіївський район

Зафіксовано ушкодження квартири житлового будинку, одна людина звернулася за медичною допомогою. Також на території гаражного кооперативу та поруч розташованого СТО виникла пожежа площею 200 кв.м, загорання ліквідовано, чотири авто було пошкоджено.

Наслідки падіння бпла (фото: КМВА)

Наслідки падіння бпла (фото: КМВА)

Печерський район

Через падіння уламків сталася пожежа у ресторані на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 кв.м. Є часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху, пожежу ліквідовано.

Солом'янський район

На території підприємства загорілося складське приміщення площею 600 кв.м, одна людина постраждала. Також зафіксовано падіння уламків біля території медичного центру, де виникла також пожежа на площі 20 кв.м, її ліквідовано. Уламки також впали на нежитлову споруду, загорання ліквідоване, потерпілих немає.

Наслідки падіння бпла (фото: КМВА)

Наслідки падіння бпла (фото: КМВА)

Подільський район

Зафіксоване загорання житлового будинку. Наразі деталі уточнюються.

Оболонський район

Повідомляють про загорання на покрівлі шестиповерхової будівлі бізнес-центру на площі 10 кв.м. Попередньо потерпілих немає.

Наслідки падіння бпла (фото: КМВА)

Наслідки падіння бпла (фото: КМВА)

Дарницький район

Зафіксовано падіння уламків на відкриту місцевість та на житловий будинок. Пожеж не зафіксовано, потерпілих немає.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про масовану атаку "Шахедами" на Київ протягом ночі 7 листопада. В результаті атаки зафіксовано низку влучань та виникнення пожеж у кількох районах столиці.

Минулої доби, 6 листопада, російські окупанти запустили по Україні 63 ударних БпЛА. Внаслідок роботи ППО, 38 з них було збито, а вибухи лунали в шести областях та в столиці.