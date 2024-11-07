Массированный обстрел Киева: пострадали шесть районов столицы, есть раненые (фото)

Вражеские дроны заходили по одному и группами с разных направлений и на разных высотах. По предварительным подсчетам КМВА, было уничтожено около трех десятков вражеских беспилотников.

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Два человека пострадали в результате атаки ударными БпЛА "Шахед", также были зафиксированы пожары и разрушения в шести районах столицы. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА) в Telegram.

По словам начальника КМВА Сергея Попка, россияне осуществили массированную атаку на столицу, а вражеские беспилотники заходили в столицу как поодиночке, так и группами с разных направлений в несколько волн на разных высотах как на очень низких, так и на значительных.

Последствия падения бпла (фото: КМВА)

"Воздушная тревога в городе продолжалась восемь часов. В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БпЛА", — говорится в сообщении КГВА.

По данным городской военной администрации, зафиксировано падение обломков сбитых дронов в шести районах столицы, из-за чего повреждения получили жилые и нежилые помещения. Все пожары были ликвидированы, пока известно о двух пострадавших без угрозы для их жизни.

Последствия атаки в Киеве — детали

В КГВА сообщили о падении обломков вражеских БпЛА в шести районах столицы. В частности пока известно следующее:

Голосеевский район

Зафиксировано повреждение квартиры жилого дома, один человек обратился за медицинской помощью. Также на территории гаражного кооператива и рядом расположенного СТО возник пожар площадью 200 кв.м, возгорание ликвидировано, четыре авто были повреждены.

Последствия падения бпла (фото: КМВА)

Последствия падения бпла (фото: КМВА)

Печерский район

Из-за падения обломков произошел пожар в ресторане на 33-м этаже жилого дома на площади 50 кв.м. Есть частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа, пожар ликвидирован.

Соломенский район

На территории предприятия загорелось складское помещение площадью 600 кв.м, один человек пострадал. Также зафиксировано падение обломков возле территории медицинского центра, где возник также пожар на площади 20 кв.м, он ликвидирован. Обломки также упали на нежилое сооружение, возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Последствия падения бпла (фото: КМВА)

Последствия падения бпла (фото: КМВА)

Подольский район

Зафиксировано возгорание жилого дома. Сейчас детали уточняются.

Оболонский район

Сообщают о возгорании на кровле шестиэтажного здания бизнес-центра на площади 10 кв.м. Предварительно пострадавших нет.

Последствия падения бпла (фото: КМВА)

Последствия падения бпла (фото: КМВА)

Дарницкий район

Зафиксировано падение обломков на открытую местность и на жилой дом. Пожаров не зафиксировано, пострадавших нет.

Напомним, Фокус сообщал о массированной атаке "Шахедами" на Киев в течение ночи 7 ноября. В результате атаки зафиксирован ряд попаданий и возникновения пожаров в нескольких районах столицы.

За прошедшие сутки, 6 ноября, российские оккупанты запустили по Украине 63 ударных БпЛА. В результате работы ПВО, 38 из них были сбиты, а взрывы раздавались в шести областях и в столице.