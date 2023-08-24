Рота ударных дронов "РАРОГ" 24-й бригады уничтожила вражескую аэроразведку и технику (видео)

В сооружение, где находились аэроразведчики РФ, украинские бойцы запустили ударный дрон. Впоследствии также ликвидировали транспортное средство россиян.

Related video

Рота ударных дронов "РАРОГ" 24-й бригады отдельной механизированной бригады имени короля Даниила успешно ликвидировала технику российских оккупантов. О результатах работы сообщило Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в Telegram.

На видео можно увидеть, что вблизи здания российские захватчики решили обустроить позиции для разведки. Впоследствии в сооружение украинские воины запустили ударный дрон.

Также бойцов зафиксировали транспортное средство оккупантов. Впоследствии также военные применили ударный дрон. В результате успешной атаки были уничтожены три захватчика.

Ударные дроны в войне с Россией

Для уничтожения военной техники врага украинским защитникам понадобились два БПЛА-камикадзе. Бойцы 126 отдельной бригады территориальной обороны уничтожили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) РФ, применив два FPV-дрона.

ГУР применило таинственный стелс-дрон, который помог поразить С-300 и "спрятался" от Су-30. Беспилотник настолько незаметен, что российские войска не смогли зафиксировать его, несмотря на наличие различных средств ПВО, считают эксперты.

ВСУ 21 августа применили FPV-дроны и уничтожили два танка Т-72 россиян. Оружие себестоимостью 100 тысяч гривен сумело показать успешный результат. Удалось уничтожить тяжелую технику российских оккупантов, которая стоит несколько миллионов.

Напомним, в конце июля дрон-камикадзе ВСУ оторвал башню танка из РФ, машина сгорела вместе с экипажем. Ударный беспилотник едва не потерял связь, но смог поразить корму танка и взорвать боекомплект.