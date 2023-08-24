Рота ударних дронів "РАРОГ" 24-ої бригади знищила ворожу аеророзвідку та техніку (відео)

У споруду, де перебували аеророзвідники РФ, українські бійці запустили ударний дрон. Згодом також ліквідували транспортний засіб росіян.

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Рота ударних дронів "РАРОГ" 24-ої бригади окремої механізованої бригади імені короля Данила успішно ліквідувала техніку російських окупантів. Про результати роботи повідомило Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України у Telegram.

На відео можна побачити, що поблизу будівлі російські загарбники вирішили облаштувати позиції для розвідки. Згодом у споруду українські воїни запустили ударний дрон.

Також бійців зафіксували транспортний засіб окупантів. Згодом також військові застосували ударний дрон. Внаслідок успішної атаки було знищено трьох загарбників.

Ударні дрони у війні з Росією

Для знищення військової техніки ворога українським захисникам знадобилися два БПЛА-камікадзе. Бійці 126 окремої бригади територіальної оборони знищили броньовану ремонтно-евакуаційну машину (БРЕМ) РФ, застосувавши два FPV-дрона.

ГУР застосувало таємничий стелс-дрон, який допоміг уразити С-300 і "сховався" від Су-30. Безпілотник настільки непомітний, що російські війська не змогли зафіксувати його, попри наявність різних засобів ППО, вважають експерти.

ЗСУ 21 серпня застосували FPV-дрони та знищили два танки Т-72 росіян. Зброя собівартістю 100 тисяч гривень зуміла показати успішний результат. Вдалося знищити важку техніку російських окупантів, яка коштує кілька мільйонів.

Нагадаємо, наприкінці липня дрон-камікадзе ЗСУ відірвав башту танку з РФ, машина згоріла разом з екіпажем. Ударний безпілотник ледь не втратив зв'язок, але зміг уразити корму танка і підірвати боєкомплект.