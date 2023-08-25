"Долго шипела и бурлила": СМИ показали последствия ракетного удара по Калужской области (фото)

Местные жители сообщают о трех взрывах, после которых слышали, как на землю сыпались обломки ракеты. Пропагандисты утверждают, что ВСУ нанесли удар зенитной ракетой С-200.

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В России ПВО сбила ракету над Калужской областью. Ее часть упала в частный бассейн местной жительницы. Об этом сообщает российское издание Shot.

"Часть сбитой ракеты С-200 ВСУ упала в каркасный бассейн, установленный на земельном участке женщины в селе Ореховка Калужской области. С ее слов, сначала было слышно три взрыва, а потом на землю посыпались части ракеты. Одна из деталей попала в бассейн, долго шипела и бурлила в воде", — говорится в сообщении.

Детали ракеты в бассейне

Ракетная атака в Калужской области 25 августа

Минобороны РФ 25 августа сообщило о ракетной атаке на "гражданский объект" в Калужской области и обвинило в этом Украину. Якобы она запустила ракету из улучшенного комплекса С-200.

Отмечается, что ракету сбили системой ПВО. Жертв и разрушений нет.

Напомним, что в Министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на 25 августа российская ПВО над Крымом уничтожила 42 украинских дрона .