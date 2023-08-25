"Триумф", БМП и ВПК "Урал": обновленные потери российских войск по данным Oryx (список)

Украинские разведчики во время рейда в Крым уничтожили пусковую установку С-400. Кроме этого враг потерял редкий броневик и артиллерию.

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В обновленном списке российские войска потеряли пусковую установку С-400, "Тунгуску" и более 10 БМП. Об этом сообщает Якуб Яновский из проекта Oryx, который ведет список потерь ВС РФ и ВСУ на основе открытых данных.

Данные потерь содержат в себе лишь ту технику, которая была зафиксирована на фото или видео. Поэтому список не отражает полную картину потерь. Вместе с тем больше всего оккупанты потеряли боевых машин пехоты и десанта:

7 БМП-2, из которых 2 стали трофеями ВСУ;

3 БМП-1;

1 БМП-3;

1 БМД-2.

Кроме этого оккупанты потеряли редкий броневик ВПК Урал" он же АМН-590951.

Обновленные потери российских войск

Во время успешной спецоперации Главного управления разведки в оккупированном Крыму была уничтожена пусковая установка С-400 "Триумф", которая является составной комплекса противовоздушной обороны. Кроме этого враг потерял ВСУ "Тунгуска".

Украинские военные смогли уничтожить две артиллерийские установки Мста-Б и Мста-С — они обе калибром 152 мм. Российские оккупанты потеряли также инженерные машины — БРЭМ-1 и экскаватор на базе КамАЗа.

Обновленные потери ВСУ

Силы обороны смогли захватить два БПЛА "Орлан-10" и один уничтожили. Танки:

1 Т-72Б поврежден и брошен;

2 Т-72Б3 — один поврежден, а другой поврежден и брошен;

1 Т-80БВ — уничтожен;

1 Т-80БВ образца 2022 года уничтожен.

Всего в список добавилось 28 единиц российской техники. С украинской стороны в список добавилось 13 единиц техники, часть из которой была повреждена. Украинская армия потеряла 2 танка, 3 БМП и БТР, а также 2 броневика типа M-ATV и MaxxPro. Кроме этого ВСУ потеряли 3 артиллерийских установки, среди которых повреждена одна гаубица М777.

Напомним, 25 августа в российских Z-каналах возмущаются потерями российских войск в Херсонской области.

24 августа СМИ писали, что украинский "Нептун" уничтожили с помощью РК "Нептун".