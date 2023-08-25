"Тріумф", БМП та ВПК "Урал": оновлені втрати російських військ за даними Oryx (список)

Українські розвідники під час рейду в Крим знищили пускову установку С-400. Окрім цього ворог втратив рідкісний броньовик та артилерію.

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В оновленому списку російські війська втратили пускову установку С-400, "Тунгуску" та понад 10 БМП. Про це повідомляє Якуб Яновський з проєкту Oryx, який веде список втрат ЗС РФ та ЗСУ на основі відкритих даних.

Дані втрат містять в собі лише ту техніку, яка була зафіксована на фото або відео. Тому список не відображає повну картину втрат. Разом з тим найбільше окупанти втратили бойових машин піхоти та десанту:

7 БМП-2, з яких 2 стали трофеями ЗСУ;

3 БМП-1;

1 БМП-3;

1 БМД-2.

Окрім цього окупанти втратили рідкісний броньовик ВПК Урал" він же АМН-590951.

Оновлені втрати російських військ

Під час успішної спецоперації Головного управління розвідки в окупованому Криму було знищено пускову установку С-400 "Тріумф", який є складовою комплексу протиповітряної оборони. Окрім цього ворог втратив ЗСУ "Тунгуска".

Українські військові змогли знищити дві артилерійські установки Мста-Б та Мста-С — вони обидві калібром 152 мм. Російські окупанти втратили також інженерні машини — БРЕМ-1 та екскаватор на базі КамАЗу.

Оновлені втрати ЗСУ

Сили оборони змогли захопити два БПЛА "Орлан-10" та один знищили. Танки:

1 Т-72Б пошкоджено та покинуто;

2 Т-72Б3 — один пошкоджено, а інший пошкоджено та покинуто;

1 Т-80БВ — знищено;

1 Т-80БВ зразка 2022 року знищено.

Усього в список додалося 28 одиниць російської техніки. З українського боку в список додалося 13 одиниць техніки, частина з якої було пошкоджено. Українська армія втратила 2 танки, 3 БМП та БТР, а також 2 броньовики типу M-ATV та MaxxPro. Окрім цього ЗСУ втратили 3 артилерійських установки, серед яких пошкоджено одну гаубицю М777.

Нагадаємо, 25 серпня в російських Z-каналах обурюються втратами російських військ в Херсонській області.

24 серпня ЗМІ писали, що український "Нептун" знищили за допомогою РК "Нептун".