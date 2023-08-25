$10 000 за непригодность во время мобилизации: украинец получил подозрение за помощь уклонисту

Мужчина использовал связи в ВВК, чтобы помочь военнообязанному получить справку о временной непригодности. Схему разоблачили, а злоумышленника подозревают в содействии в незаконном выезде за границу.

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Украинец помогал уклонисту получить справку о непригодности к военной службе. Для платного "спасения" гражданина от мобилизации он использовал связи с работниками военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом 25 августа сообщила в соцсетях пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.

Правоохранители выяснили, что тернополянин помогал изготавливать документы военнообязанному о его якобы временной непригодности к службе. Для этого он обратился к знакомым из ВВК. Услугу злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов.

"Факт получения части обещанных средств — 5000 долларов США был задокументирован правоохранителями", — рассказали в прокуратуре.

Мужчина получил подозрение в содействии в незаконной переправке через границу и получении неправомерной выгоды за влияние на представителей комиссии.

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", — добавила пресс-служба.

Фото: Тернопольская областная прокуратура Фото: Тернопольская областная прокуратура Фото: Тернопольская областная прокуратура

Напомним, в Одессе задержали сотрудника ТЦК и двух его сообщников. По версии следствия, они организовали масштабную схему по изготовлению документов для уклонения военнообязанных от призыва. Услугу для уклонистов оценили в 10 тысяч долларов.

25 августа заместитель начальника Харьковской ОГА Роман Семенуха заявил, что в регионе усилят мобилизационные мероприятия. Целью он отметил выполнение планов, поставленных государством.