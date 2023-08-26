Советник мэра Мариуполя показал, что россияне сейчас делают с городом (видео)

Жители Мариуполя не узнают город, который был процветающим при Украине, но превратился в призрак с приходом оккупантов.

Related video

После прихода российских оккупантов в украинский Мариуполь город, практически разрушенный ВС РФ, изменился еще больше, причем не в лучшую сторону. Захватчики уничтожают в нем все, что бы напоминало об Украине, а на разрушенных зданиях висят флаги страны-агрессора. Соответствующим видео поделился на своей странице советник мэра города Петр Андрющенко.

На кадрах – центр города. Часть помещений, как, например, трагически известный драматический театр, на который оккупанты сбросили сверхмощную авиабомбу 16 марта 2022 года, закрыт с улицы сеткой. Аналогично спрятаны и ряд других зданий вдоль дороги. О войне тут напоминает все: обгоревшие дома, практически безлюдные улицы, сломанные деревья, отсутствие на улицах туристов, которых еще два года назад тут было десятки тысяч в это время.

"Раньше это был современный центр Мариуполя. Теперь… это выглядит так", – подписал видео Андрющенко.

На другой записи чиновник показал проспект Нахимова, что тоже является практически центром города. Картина – не менее печальна, чем в предыдущем видео.

"Мертвый город. Просто представьте – это не где-то там, где никто никогда не жил. Это – центр города. Рядом с тем же роддомом. В 10 минутах ходьбы от драматического театра. Многоэтажки, где никто больше не живет. Здесь должно быть несколько тысяч. Но остались только привидения и заезжие русские *** гражданские оккупанты, – эмоционально прокомментировал ролик Андрющенко.

Тем временем российские оккупанты начали внедрять в Мариуполе программу выгодных ипотечных условий для граждан РФ для того, чтобы стимулировать их сюда переезжать. В планах властей – заселить в город около 300 тысяч россиян до 2035 года. Сюда же они свозят работников и госслужащих из депрессивных регионов РФ, а жителей Мариуполя принудительно депортируют в РФ.

Ранее Фокус писал, сколько денег понадобится для восстановления города после войны.