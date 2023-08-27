"Мощный сентябрь": Зеленский раскрыл планы Украины на осень

По словам президента, международная активность страны будет на высоком уровне и эта сплоченность поможет победить российских оккупантов.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на начало осени придется очень много работы и международная активность будет на высоком уровне. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале 27 августа.

По его словам, власть уже начала подготовку к сентябрю, который, судя по всему, ожидается мощным. При этом, работа будет вестись сразу в нескольких сферах.

"Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели", — говорится в сообщении президента.

Планы на сентябрь: подробности

В первую очередь речь пошла о защите. Это новые оборонные пакеты для украинских военных, среди которых будет артиллерия, бронетехника, ПВО, ракеты и средства для разминирования.

Каждый из партнеров уже был проинформирован о потребностях Украины и осталось дождаться соответствующих решений.

Второй пункт коснулся гарантий безопасности.

"Уже скоро – следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности. Постоянно добавляем содержание первого Форума оборонных индустрий. Украинского содержания. Международного содержания. Свободный мир требует большей силы для своей защиты. Итого имеем такой потенциал и продемонстрируем его", — говорится в сообщении.

Украина также готовится к международным мероприятиям, среди которых Генеральная Ассамблея ООН и очередной Саммит первых леди и джентельменов. Там будут подняты важные темы, которые касаются будущего на планете, а именное — продовольственная безопасность. В течении следующей неделе пройдет несколько совещаний на эту тему.

Санкции. Отдельная тема, которая будет звучать достаточно громко в сентябре.

"На днях принято новое санкционное решение Соединенных Штатов против российских физических и юридических лиц, привлеченных к преступной депортации украинских детей с нашей временно оккупированной территории. Это важный шаг. Украина благодарна за него. Работаем над аналогичными санкционными шагами партнеров", — продолжил Владимир Зеленский.

Президент Украины отдельно отметил, что депортация детей и сознательные попытки оставить их без связи с родителями является политикой геноцида, которой не место в современном мире.

"Объединенный мир сильнее агрессора. В сентябре единства будет еще больше", — подытожил глава государства.

Напомним, 23 августа сообщалось, что Россия может закрыть глаза на потерю Крыма, как сделала это с другими территориями. По словам Владимира Зеленского Украина в свою очередь не собирается торговать территориями и украинские Силы обороны несмотря на все движутся вперед.