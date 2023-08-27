5 секунд от смерти: в машину украинского бойца едва не попал снаряд оккупантов (видео)

Украинские защитники проезжали по дороге, которая находилась под огневым контролем россиян. Впрочем, несмотря на вражеские удары, воины Сил обороны выполнили задание.

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Украинские защитники оказались под шкальным огнем врага и сумел выжить. Видео опубликовал в Telegram журналист под псевдонимом "Добрик".

Можно увидеть, что водитель на высокой скорости передвигается по дороге. Он быстро пытается проскочить опасный участок.

Впоследствии перед машиной разрывается вражеский снаряд. Вероятно, в транспортном средстве было несколько военных.

"Пять секунд решили судьбу наших ребят", — говорится в сообщении.

Автор сообщения назвал путь, которым передвигались украинские бойцы, "дорогой фарта". Она фактически под огневым контролем захватчиков. Несмотря на такие трудности, воины Сил обороны успешно выполняют задачи.

Напомним, в апреле в сети показали, как выглядит "дорога жизни" в Бахмут. Украинские защитники показали уничтоженную инфраструктуру и разбитые машины на въезде в город-крепость. Вооруженные силы Украины на тот момент выполняли задачи по обороне Бахмута. Бойцы борются за населенный пункт в Донецкой области, не позволяя взять его в осаду.

Боец ВСУ 30 июня показал подбитый M2 Bradley, который продолжает работать. По словам военнослужащего, есть много историй о том, как военная техника, предоставленная Украине западными союзниками, помогала бойцам выжить. Один из немецких танков Leopard пережил четыре удара из ПТУР и одно прямое попадание вражеского танка, после чего смог отступить. Военнослужащий также опубликовал фото побитой боевой машины пехоты американского производства M2 Bradley, отметив, что она продолжает работать даже после того, как была подбита.