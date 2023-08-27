5 секунд від смерті: у автівку українського бійця ледве не влучив снаряд окупантів (відео)

Українські захисники проїжджали по дорозі, яка перебувала під вогневим контролем росіян. Утім, не дивлячись на ворожі удари, воїни Сил оборони виконали завдання.

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Українські захисники опинилися під шкальним вогнем ворога та зумів вижити. Відео опублікував у Telegram журналіст на псевдо "Добрик".

Можна побачити, що водій на високій швидкості пересувається дорогою. Він швидко намагається проскочити небезпечну ділянку.

Згодом перед автівкою розривається ворожий снаряд. Ймовірно, у транспортному засобі було кілька військових.

"Пʼять секунд вирішили долю наших хлопців", – йдеться у дописі.

Автор повідомлені назвав шлях, яким пересувалися українські бійці, "дорогою фарту". Вона фактично під вогневим контролем загарбників. Попри такі труднощі, воїни Сил оборони успішно виконують завдання.

Нагадаємо, у квітні у мережі показали, як виглядає "дорога життя" до Бахмута. Українські захисники показали знищену інфраструктуру та розбиті автівки на в'їзді до міста-фортеці. Збройні сили України на той момент виконували завдання з оборони Бахмута. Бійці борються за населений пункт на Донеччині, не дозволяючи взяти його в облогу.

Боєць ЗСУ 30 червня показав підбитий M2 Bradley, який продовжує працювати. За словами військовослужбовця, є багато історій про те, як військова техніка, надана Україні західними союзниками, допомагала бійцям вижити. Один із німецьких танків Leopard пережив чотири удари з ПТКР і одне пряме влучання ворожого танка, після чого зміг відступити. Військовослужбовець також опублікував фото побитої бойової машини піхоти американського виробництва M2 Bradley, зазначивши, що вона продовжує працювати навіть після того, як була підбита.