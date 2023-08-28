"Проблема номер один": журналисты FT рассказали, что мешает Германии готовить солдат ВСУ

По словам журналистов, главным препятствием для более эффективного обучения украинских солдат в Германии является языковой барьер.

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Главной проблемой для датских, немецких и голландских инструкторов в обучении украинских солдат является нехватка компетентных переводчиков. Об этом пишет издание Financial Times.

По словам журналистов, r концу года 10 000 украинских солдат пройдут обучение в Германии, что является частью более широкой программы Запада по оснащению украинских вооруженных сил танками, артиллерией и системами противовоздушной обороны

"Переводчики — это проблема номер один", — сказал голландский бригадный генерал Мартин Бонн.

По его словам, во время обучения украинцам приходится объяснять большое количество слов технического или военного лексикона. Такие слова практически никто не использует в повседневной жизни.

Издание пишет, что украинские солдаты были удовлетворены тем, что они узнали о немецких танках Leopard1 A5 во время обучения. Эта модель является менее сложной, чем Leopard 2.

Бонн заявил, что во время контрнаступления на юге, ВСУ сталкивается с тремя проблемами:

Сложная местность;

Сложная электронная борьба противника;

Использование оккупантами беспилотников.

"Мы ищем способы подготовить украинцев к действиям в таких условиях", — сказал он.

Напомним, что американские журналисты сообщили, что США могут отправить в Украину кассетные боеприпасы большей дальности. В Вашингтоне полагают, что в следующем году боевые действия в Украине продолжатся. И несмотря на некоторую критику в адрес ВСУ со стороны американских чиновников, в Пентагоне работают над "украинской армией будущего".

Кроме того, военный аналитик Петр Черник рассказал, могут ли ВС РФ прорвать фронт под Купянском. По его словам, противник сосредоточил 40-тысячную группировку на Купянском и Лиманском направлениях. В то же время оккупантам для серьезного продвижения не хватает тяжелой техники и артиллерии.