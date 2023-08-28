"Проблема номер один": журналісти FT розповіли, що заважає Німеччині готувати солдатів ЗСУ

За словами журналістів, головною перешкодою для ефективнішого навчання українських солдатів у Німеччині є мовний бар'єр.

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Головною проблемою для данських, німецьких і голландських інструкторів у навчанні українських солдатів є брак компетентних перекладачів. Про це пише видання Financial Times.

За словами журналістів, до кінця року 10 000 українських солдатів пройдуть навчання в Німеччині, що є частиною ширшої програми Заходу з оснащення українських збройних сил танками, артилерією і системами протиповітряної оборони.

"Перекладачі — це проблема номер один", — сказав голландський бригадний генерал Мартін Бонн.

За його словами, під час навчання українцям доводиться пояснювати велику кількість слів технічного або військового лексикону. Такі слова практично ніхто не використовує в повсякденному житті.

Видання пише, що українські солдати були задоволені тим, що вони дізналися про німецькі танки Leopard1 A5 під час навчання. Ця модель є менш складною, ніж Leopard 2.

Бонн заявив, що під час контрнаступу на півдні, ЗСУ стикається з трьома проблемами:

Складна місцевість;

Складна електронна боротьба противника;

Використання окупантами безпілотників.

"Ми шукаємо способи підготувати українців до дій у таких умовах", — сказав він.

Нагадаємо, що американські журналісти повідомили, що США можуть відправити в Україну касетні боєприпаси більшої дальності. У Вашингтоні вважають, що наступного року бойові дії в Україні продовжаться. І незважаючи на деяку критику на адресу ЗСУ з боку американських чиновників, у Пентагоні працюють над "українською армією майбутнього".

Крім того, військовий аналітик Петро Черник розповів, чи можуть ЗС РФ прорвати фронт під Куп'янськом. За його словами, противник зосередив 40-тисячне угруповання на Куп'янському та Лиманському напрямках. Водночас окупантам для серйозного просування не вистачає важкої техніки та артилерії.