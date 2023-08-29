Hydra 70 по оккупанту: кадры атаки украинского Ми-24П по оккупантам (видео)

В советский вертолет интегрировали пусковые установки M261. С них запускают неуправляемые авиаракеты Hydra 70.

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Боевой вертолет Ми-24П вооружили американскими неуправляемыми авиаракетами Hydra 70. Для этого на борт интегрировали пусковые установки М261. Видео удара по оккупантам опубликовал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в телеграм-канале.

Военные опубликовали кадры работы вертолетчика из кабины ударного вертолета Ми-24П. В видео зафиксирован удар неуправляемыми авиационными ракетами Hydra 70 из американских пусковых установок M261. Как сообщает журналист, вертолет помогает сухопутным подразделениям в наступлении.

В видео зафиксирована работа 18-й бригады армейской авиации на малых высотах. Атакуют врага с кабрирования, когда вертолет задирает нос и выпускает ракеты. Таким образом увеличивается радиус действия ракеты, но это требует высокого мастерства летчика.

Hydra 70 — это модульный боеприпас, который может иметь различные боевые части. Ракеты передают Украине Соединенные Штаты. Впервые фото Ми-24 с американской пусковой показали аналитики 2 августа.

Напомним, Фокус разбирался, что известно о ракете Hydra, и почему боеприпас с 75-летней историей до сих пор в строю и на что он способен.

30 мая СМИ писали, что Украина впервые получит от США ракеты Hydra 70. Они помогут предоставлять