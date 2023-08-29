Украинских пограничников вооружили испанскими винтовками Cetme L (фото)

Журналистов удивило, что украинской армии передали винтовки, потому что более 20 лет они пролежали на складах.

Related video

Бойцы Государственной пограничной службы Украины получили партию автоматов Cetme L. Об этом сообщает испанский ресурс Infodefensa.

Испания передала Украине партию винтовок Cetme L калибром 5,56 мм и у журналистов этот факт вызывает удивление. Более 20 лет это вооружение хранилось на испанских складах. Также в Минобороны официально не объявляли о поставках этого стрелкового оружия украинской армии.

Фотографии украинских пограничников появились 24 августа по случаю Дня независимости Украины. Испанская армия отказалась от Cetme L еще в 1999 году после того, как приобрела немецкие G-36 от Heckler & Koch. Отмечается, что Воздушные силы и ВМС имели на вооружении Cetme L в течение почти 50 лет. Винтовка получила свое название от производителя "Центра технических исследований специальных материалов". Он функционировал во время диктатуры Франсиско Франко.

Cetme L в испанской армии

Первая модель была разработана в начале 1950-х годов. На протяжении лет винтовку модернизировали. Испанская армия положительно приняла версию Cetme C за надежность, точность, устойчивость и мощность. Версия Cetme L была менее удачной и имела механические проблемы. Также она имела проблемы с деформацией корпуса при нагревании.

Напомним, 26 августа СМИ писали, что российская снайперская винтовка Лобаева оказалась некачественной.

9 августа стало известно, что Украина получила партию штурмовых винтовок ACAR из Австралии.