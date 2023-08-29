Українських прикордонників озброїли іспанськими гвинтівками Cetme L (фото)

Журналістів здивувало, що українській армії передали гвинтівки, бо понад 20 років вони пролежали на складах.

Related video

Бійці Державної прикордонної служби України отримали партію автоматів Cetme L. Про це повідомляє іспанський ресурс Infodefensa.

Іспанія передала Україні партію гвинтівок Cetme L калібром 5,56 мм і у журналістів цей факт викликає здивування. Понад 20 років це озброєння зберігалось на іспанських складах. Також у Міноборони офіційно не оголошували про постачання цієї стрілецької зброї українській армії.

Фотографії українських прикордонників зʼявились 24 серпня з нагоди Дня незалежності України. Іспанська армія відмовилась від Cetme L ще у 1999 році після того, як придбали німецькі G-36 від Heckler & Koch. Зазначається, що Повітряні сили та ВМС мали на озброєнні Cetme L протягом майже 50 років. Гвинтівка отримала свою назву від виробника "Центру технічних досліджень спеціальних матеріалів". Він функціонував під час диктатури Франсіско Франко.

Cetme L в іспанській армії

Перша модель була розроблена на початку 1950-х років. Протягом років гвинтівку модернізовували. Іспанська армія позитивно прийняла версію Cetme C за надійність, точність, стійкість та потужність. Версія Cetme L була менш вдалою й мала механічні проблеми. Також вона мала проблеми з деформацією корпусу при нагріванні.

Нагадаємо, 26 серпня ЗМІ писали, що російська снайперська гвинтівка Лобаєва виявилась неякісною.

9 серпня стало відомо, що Україна отримала партію штурмових гвинтівок ACAR з Австралії.