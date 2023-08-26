"Напису Zа Росію недостатньо": російська снайперська гвинтівка Лобаєва виявилась неякісною

Після кожного пострілу гільза від кулі застрягає в патроннику, а щоб дістати її потрібен шомпол. При цьому гвинтівка виготовляється під натівські калібри .338 Lapua Magnum чи .300 WinMag.

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В РФ створили снайперську гвинтівку під натівський калібр .338 Lapua Magnum або .300 WinMag. Проте якість виробу виявилась дуже поганою. Про це повідомляє Defense Express.

В опублікованому росіянами відео видно нову снайперську гвинтівку Лобаєва, яка демонструє реальну якість російського оборонного комплексу, навіть у випадку штучного виробництва. Затворна група гвинтівки настільки погано працює, що патрон або гільза в патроннику просто застрягають.

"Другий патрон — застряг в патроннику. Слава каже, що він вже робив, як ти казав, змазав, але воно не допомагало. Коли вистрілиш, то тільки шомполом діставати. Він не роздувається, а просто застрягає. Четвертий патрон — те саме", — коментує відео один з російських військових.

За словами окупантів, які говорять у відео, така ситуація відбувається регулярно. Також після першого пострілу необхідно діставати гільзу тільки шомполом. Самі пропагандисти неодноразово записували відео про снайперську гвинтівку Лобаєва, але навіть в їхніх роликах вона не без проблем. Зокрема в сюжеті WarGonzo показували гвинтівку з простреленим глушником.

Розробник гвинтівки Лобаєв каже, що всі зразки зброї постійно проходить "модернізацію". Проте під модернізацією фактично йде мова про перероблення. Одній з гвинтівок DXL-4 "Севастополь" змінили шасі, цівку, коробку, затвор, муфту та приклад, а це більша частина складових зброї.

Нагадаємо, 19 травня у РФ писали про модернізацію снайперської гвинтівки "Возмездие" на основі досвіду війни проти України.

3 січня в ЗСУ помітили українську антиматеріальну снайперську гвинтівку Alligator калібром 14,5 мм.