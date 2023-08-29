В оккупированном Крыму услышали взрыв: машины скорой поехали в Оленевку (видео)

Сообщается, что советник главы оккупационной администрации Крыма Олег Крючков заявил, что рядом с населенным пунктом горит трава, но в соцсетях пишут о "прилете".

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В Оленевке в оккупированном Крыму прозвучал взрыв. Об этом сообщили на Telegram-канале "Крымский ветер".

Отмечается, что рядом с населенным пунктом был "прилет".

"Рядом с Оленевкой снова прилетело, был слышен глухой взрыв, сообщает наш подписчик. И скорые к месту взрыва помчались", — сказано в сообщении.

Также опубликовано видео с места событий. На нем можно увидеть большой столб дыма.

В соцсетях пишут о взрыве в Оленевке

Отметим, что советник главы оккупационной администрации Крыма Олег Крючков у себя в Telegram сообщил, что на месте якобы просто загорелась трава.

"По Оленевке. Горит трава в степи. Работает МЧС", — написал он.

Напомним, что 29 августа в ОК "Юг" оценили уровень ПВО россиян в Крыму. Полуостров недостаточно защищен, поэтому оккупанты рекламируют свои средства ПВО, чтобы продемонстрировать, что там все хорошо.

Также сообщалось, что россияне топят паромы, чтобы защитить Крымский мост. По данным OSINT-аналитика H I Sutton, россияне затопили пять плавсредств перед западным подходом к незаконной конструкции.