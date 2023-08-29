В окупованому Криму почули вибух: машини швидкої поїхали в Оленівку (відео)

Повідомляється, що радник глави окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков заявив, що поруч із населеним пунктом горить трава, але в соцмережах пишуть про "приліт".

Related video

В Оленівці в окупованому Криму пролунав вибух. Про це повідомили на Telegram-каналі"Кримський вітер".

Зазначається, що поруч із населеним пунктом був "приліт".

"Поруч з Оленівкою знову прилетіло, було чути глухий вибух, повідомляє наш підписник. І швидкі до місця вибуху помчали", — сказано в повідомленні.

Також опубліковано відео з місця подій. На ньому можна побачити великий стовп диму.

У соцмережах пишуть про вибух в Оленівці

Зазначимо, що радник глави окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков у себе в Telegram повідомив, що на місці нібито просто загорілася трава.

"По Оленівці. Горить трава в степу. Працює МНС", — написав він.

Нагадаємо, що 29 серпня в ОК "Південь" оцінили рівень ППО росіян у Криму. Півострів недостатньо захищений, тому окупанти рекламують свої засоби ППО, щоб продемонструвати, що там усе добре.

Також повідомлялося, що росіяни топлять пороми, щоб захистити Кримський міст. За даними OSINT-аналітика H I Sutton, росіяни затопили п'ять плавзасобів перед західним підходом до незаконної конструкції.