"Кринжовая ситуация": ВС РФ под Бахмутом ведут "проигрышную оборонительную войну", — НГУ

По словам пресс-офицера бригады "Рубеж" Андрея Кулиша, российские солдаты проигрывают на фронте и по этой причине массово теряют мотивацию.

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Пресс-офицер бригады быстрого реагирования "Рубеж" Нацгвардии Украины Андрей Кулиш рассказал, что для российских оккупантов взятие Бахмута Донецкой области нужно было как символ. В настоящее время враг ведет проигрышную оборонную войну в районе города. Об этом Андрей Кулиш сказал в эфире телемарафона.

Кулиш отметил, что фактически российским оккупантам за этот год не удалось захватить никаких важных населенных пунктов в Украине.

По его словам, для врага сейчас "кринжовая" ситуация, когда они видят, что ведут проигрышную оборонительную войну.

"Для них это сейчас "кринжовая" ситуация, когда они видят, что ведут проигрышную оборонительную войну. В том числе, что их эти "герои" Пригожин и Уткин были утилизированы", — добавил Кулиш.

Напомним, что на Бахмутском направлении ВСУ вытеснили российских военных на восток от Клещиевки и в центре села. Кроме этого, украинские бойцы продолжают продвигаться вдоль южного фланга Бахмута.

Ранее сообщалось, что 27 августа экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что в районе Бахмута ВСУ вытесняют врага с позиций, и продвигаются на юг от города и не дают врагу создать прочную оборону.