Взорвалась над морем: пограничники показали кадры уничтожения ракеты Х-101 (фото)

По данным командования, моряки-пограничники открыли огонь по крылатой российской ракете из имеющегося вооружения во время выполнения задачи по противоракетной обороне.

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Ночью 30 августа военнослужащие Одесского отряда морской охраны сбили крылатую ракету. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы в Telegram.

"Сегодня ночью военнослужащие Одесского отряда морской охраны зафиксировали смертоносную стратегическую ракету, вероятно Х-101, во время выполнения задачи по противоракетной обороне", — говорилось в сообщении.

Отметили, что моряки-пограничники открыли огонь из имеющегося вооружения по ракете, она взорвалась над морем.

Российская ракета Х-101: что известно

Это крылатая ракета воздушного базирования класса "воздух — земля". Дальность пуска снаряда — до 6 тысяч километров, ее боевая часть составляет 970 килограммов. Скорость ракеты Х-101 — до 720 км/ч.

Особенность ракеты Х-101 в том, что она непрогнозируемая. Ее траекторию сложно предсказать, вычислить и пытаться сбить.

Ракету типа Х-101 сложно сбить из-за ее способности длительное время летать, менять курс и маневрировать. Ракеты Х-101 считаются сложной целью для средств ПВО, однако украинским бойцам удается их уничтожать.

Напомним, в ночь на 30 августа Россия атаковала мирные города Украины крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Украинская противовоздушная оборона уничтожила все выпущенные ракеты — 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55. Кроме этого, из 16 выпущенных дронов-камикадзе иранского происхождения "Shahed-136/131" силам ПВО удалось перехватить 15.

В пресс-службе КГВА заявили, что в результате вражеского обстрела в столице есть жертвы и зафиксированы повреждения.