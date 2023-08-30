ВМС США назвали, кто будет бороться за право производить истребители 6 поколения F/A-XX
Пять компаний конкурирует за производство планеров и двигателей, среди них Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman.
Программа Военно-морских США по разработке истребителя 6 поколения F/A-XX дошла до момента, когда стали известны претенденты на производство самолетов. Об этом сообщает Aviation Week.
26 августа ВМС США объявили, что на производство планеров претендуют три компании: Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman. На силовые агрегаты претендуют GE Aerospace и Pratt & Whitney.
Президент Northrop Aeronautics Systems Том Джон заявил, что компания продолжает работу над разработкой истребителя 6 поколения и они имеют "хорошие позиции".
"Наша сосредоточенность и инвестиции в цифровую инженерию, передовое производство и наследие в проектировании и эксплуатации самолетов с передовыми системами миссии позволяют нам быстро проектировать, выполнять и поддерживать текущие и будущие системы", — говорит Джонс.
Также в Boeing заявили, что их инвестиции в производство в Сент-Луисе так же подходит для истребителей 6 поколения.
"Мы полностью привержены тому, чтобы помочь ВМС США реализовать свое видение будущего", — заявил вице-президент Boeing Стив Нордлунд.
Сейчас очень мало известно о предложениях производителей по двигателям. Воздушные силы имеют программу "Адаптивная силовая установка нового поколения" для своей программы NGAD и силовая установка должна подойти и для Военно-морских сил.
Напомним, 14 марта в США просили еще 1,5 млрд долларов на разработку истребителя F/A-XX. Он является одним из приоритетом ВМС.
В ноябре 2021 года в ВМС США раскрыли детали истребителя 6 поколения, который сможет управлять роем БПЛА, а также получить новейшее вооружение большого радиуса действия.