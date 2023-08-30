ВМС США назвали, хто боротиметься за право виробляти винищувачі 6 покоління F/A-XX

Пʼять компаній конкурує за виробництво планерів та двигунів, серед них Boeing, Lockheed Martin та Northrop Grumman.

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Програма Військово-морських США з розробки винищувача 6 покоління F/A-XX дійшла до моменту, коли сталі відомі претенденти на виробництво літаків. Про це повідомляє Aviation Week.

26 серпня ВМС США оголосили, що на виробництво планерів претендують три компанії: Boeing, Lockheed Martin та Northrop Grumman. На силові агрегати претендують GE Aerospace та Pratt & Whitney.

Президент Northrop Aeronautics Systems Том Джон заявив, що компанія продовжує роботу над розробкою винищувача 6 покоління й вони мають "добрі позиції".

"Наша зосередженість та інвестиції в цифрову інженерію, передове виробництво та спадок у проєктуванні та експлуатації літаків із передовими системами місії дозволяють нам швидко проєктувати, виконувати та підтримувати поточні та майбутні системи", — каже Джонс.

Також у Boeing заявили, що їхні інвестиції у виробництво в Сент-Луїсі так само підходить для винищувачів 6 покоління.

"Ми повністю віддані тому, щоб допомогти ВМС США реалізувати своє бачення майбутнього", — заявив віцепрезидент Boeing Стів Нордлунд.

Наразі дуже мало відомо про пропозиції виробників щодо двигунів. Повітряні сили мають програму "Адаптивна силова установка нового покоління" для своєї програми NGAD й силова установка має підійти і для Військово-морських сил.

Нагадаємо, 14 березня у США просили ще 1,5 млрд доларів на розробку винищувача F/A-XX. Він є одним з пріоритетом ВМС.

У листопаді 2021 року у ВМС США розкрили деталі винищувача 6 покоління, який зможе керувати роєм БПЛА, а також отримати новітнє озброєння великого радіусу дії.