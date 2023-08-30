Баржи поперек пролива: СМИ показали спутниковые фотографии Крымского моста (фото)

Крымский мост получил "защиту" от морских дронов. В частности, россияне разместили баржи южнее восточной части сооружения — там совсем мелко, поэтому баржи притопили лишь частично.

Related video

Российские власти решили использовать баржи, чтобы защитить Крымский мост от возможных атак морских дронов. Как выглядит эта защита, показано на новых спутниковых фотографиях Planet, опубликованных на портале "Радио Свобода".

На фотографиях можно насчитать около семи барж, расположенных на небольшом участке от Тузлы до одной из частей Крымского моста. Судна стоят на юге и должны защитить сооружение от атак морских дронов, указывают на портале.

Баржи возле Крымского моста — общий вид Фото: Радіо Свобода Баржи возле Крымского моста — вид при увеличении Фото: Радіо Свобода

Отмечается, что баржи могли частично притопить. Частично — поскольку глубина на этом участке Керченского пролива — не более 2-4 метров. Об этом говорится в заметке исследователя Дэвида Хелмса в Twitter.

Глубина Керченского пролива возле Тузлы Фото: Twitter / David Helms

Отметим, ранее OSINT-расследователи уже сообщали о баржах. Отмечалось, что они защищают лишь часть моста — участок, расположенный ближе к Краснодарскому краю России.

Барьер возле Крымского моста Фото: Twitter H I Sutton

Кроме того, в сети публиковали сообщения о еще одном способе защиты — боновые заграждения. Боновые заграждения — специальные плавучие устройства, к которым прикрепили специальные решетки. Решетки, по замыслу российского командования, должны остановить морские дроны, которые хотели бы незаметно подобраться к незаконному сооружению.

Еще один способ защиты — патрульные катера. По словам представителя ВМС ВСУ, если раньше мост охранял один катер, то теперь в море — все имеющиеся морские суда, которыми россияне надеются исключить еще одну атаку на Крымский город.

На Google maps можно определить, какую ширину пролива должны защитить россияне — это около 14 км от крайней точки косы Тузла до берега возле Керчи.

Какова ширина Керченского пролива? Фото: Google maps

Атаки на Крымский мост: детали

По состоянию на 30 августа 2023 года можно насчитать две атаки на Крымский мост:

8 октября 2022 года — взорвался грузовик, поврежден пролет автомобильного пути, был пожар на железнодорожном пути;

17 июля 2023 года — в результате взрыва просела часть автомобильного пути.

Кроме того, стоит отметить, что происходили атаки и на российские военные корабли. Например, 4 августа получил повреждения десантный корабль"Оленегорский горняк". А 5 августа — получил пробоину 3 на 3 метра танкер Sig: полностью разрушилось машинное отделение.

Напоминаем, глава СБУ Василий Малюк рассказал детали спецоперации, которая состоялась на Крымском мосту осенью 2022 года. По его словам, украинские силовики многих россиян использовали "в темную". Также он показал морские ударные дроны, которые угрожают россиянам в Черном море. Дроны называются Sea Baby: они способны нести 400-800 кг взрывчатки.