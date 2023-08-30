Просто поблагодарил: губернатор Псковской области отчитался об атаке дронов на аэродром

Российские власти подсчитывают убытки после атаки беспилотников на аэродром под Псковом. При этом уверяют, что жители города "не паниковали", видя зарево в направлении аэропорта.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подытожил последствия атаки БПЛА на аэродром в Пскове. Российский чиновник заверил, что последствия атаки уже устранены. Также он нашел причину поблагодарить граждан РФ. Об этом рассказало агентство "РИА Новости".

Ведерников выступил перед согражданами, объясняя детали ударов беспилотников, которые произошли поздно вечером 29 августа 2023 года. По его словам, сейчас власти занимаются тем, что оценивают ущерб. По его словам, жертв нет. Также он признал, что "инцидент был достаточно серьезный".

Российский чиновник отметил "спокойствие и самообладание" псковчан — их за это поблагодарил. В городе совсем не было паники, заявил россиянин.

Отметим, Ведерников не обнародовал ориентировочный объем убытков, которые понесла Россия. Однако известно, что полностью уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Приблизительная стоимость каждого — 27 млн долл. Следовательно, на аэродроме сгорело около 108 млн долл. При этом их атаковали несколько беспилотников, которые суммарно стоили несколько десятков или сотен тысяч долларов.

Атака БПЛА на Псков: что известно

О массированной атаке беспилотников неизвестного происхождения на несколько областей России стало известно в ночь с 29 на 30 августа 2023 года. В частности, россияне сообщили об ударах в шести областях: Псковской, Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской и Московской. Также было громко в оккупированном Севастополе.

Самый зрелищный был удар по аэродрому в Пскове — там загорелись грузовые самолеты. В сети опубликовали видео с места событий — зарево было видно издалека.

Кремль заверил, что выясняет, каким образом беспилотники могли беспрепятственно добраться до важного объекта: интересует маршрут подлета, чтобы понять, где именно не сработала ПВО.

Напоминаем, кроме инцидентов на территории России, оккупанты чувствуют себя неспокойно на территории оккупированного Крыма. В частности, 23-25 августа произошло сразу несколько "диверсий" — то есть спецопераций украинских Сил обороны. В частности, удалось уничтожить ЗРК С-400 на мысе Тарханкут, а после этого — атаковать базу россиян в этой же местности. Кроме того, дроны добрались далеко вглубь полуострова — до базы неподалеку от Симферополя. О деталях спецопераций рассказали в ГУР Минобороны и СБУ.