По данным журналистов, лабораторные исследования показали присутствие инфекции в городском водопроводе. Вспышку заболевания называют беспрецедентной: заразились 150 человек. Правоохранители ищут признаки любых злонамеренных действий.

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16 человек стали жертвами болезни легионеров в польском центре международной военной поддержки Украины в южной части региона Жешува, который расположен в 80 км от украинской границы и которому отводится ключевая роль в транзите западных вооружений и прочего в Украину. Об этом сообщает Sky News.

В общей сложности 150 человек были инфицированы. В этом районе также дислоцирован 10-тысячный американский контингент.

Были проведены лабораторные анализы, показавшие присутствие инфекции в городской системе водопровода.

Власти все еще пытаются найти источник распространения инфекции, а вспышку заболевания называют беспрецедентной для приграничного региона.

Вместе с тем агентство внутренней безопасности Польши ищет признаки любых злонамеренных действий.

Сообщается, что вспышка заболевания в Польше продолжает распространяться. Всем подразделениям эпидемического контроля Польши поручили усилить надзор за соблюдением правил санитарной безопасности систем водоснабжения, в том числе в больницах и домах престарелых.

Инфицированные — в основном жители региона Подкарпатья, есть и люди из Люблина и Малопольского воеводства. Погибшие — пожилые граждане с ослабленным иммунитетом и отягощенные другими заболеваниями, в том числе онкологией, говорится в публикации

Болезнь легионеров

Болезнь легионеров или легионеллез — легочная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем при вдыхании брызг зараженной воды. Воспаление легких, которое вызывает инфекция, может привести к тяжелой форме. Инкубационный период — 2-10 дней.

Бактерии Легионеллы не передаются через пищевые продукты, то есть не опасна при попадании в пищеварительную систему с питьевой водой, отметили представители системы эпидемического контроль Польши.

Напомним, что в начале августа жители Калифорнии массово заражались болезнью легионеров после джакузи в спа-салоне. Большинство контактирующих с бактерией Legionella не заболевают, хотя у некоторых контактеров может развиваться легкая форма заболевания — Понтиакская лихорадка.

Также сообщалось, что в Польше продолжают следить за важными объектами, а Москва вновь вербует разведчиков для работы против Варшавы.