"Абсурдная выдумка": в Минобороны Латвии опровергли причастность к атаке БПЛА на аэродром в Пскове

Россия пытается скрыть от населения уничтожение техники и инфраструктуры. Поэтому начала дезинформационную кампанию для дестабилизации стран НАТО.

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Министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что подозрения в причастности Латвии к атаке дронов на аэродром в Пскове являются абсурдными. По ее словам, эти подозрения предназначены для российских граждан, чтобы они забыли о неудачах ВС РФ на линии фронта в Украине. Об этом пишет портал LSM.

Мурниеце напомнила, что российские власти продолжают действовать по привычному сценарию. В частности, начинают искать "внешнего врага" и обвиняют НАТО в момент, когда терпят неудачи на линии фронта. После этого Кремль начинает "обострять региональную безопасность".

В России пытаются скрыть, что теряют технику и на линии фронта, и в тылу. Между тем утверждения о возможной причастности Латвии к атакам в тылу — например, на аэропорт под Псковом — это дезинформация, которой не нужно верить. "Утверждение о причастности Латвии к событиям вчерашней ночи в Пскове — абсурдная выдумка", — подчеркнула латвийская чиновница.

Кроме Мурниеце на портале привели комментарий экс-чиновника из Латвии — экс-министра обороны Артиса Пабрикса. В частности, мужчина также обратил внимание на то, что Россия начала дезинформационную кампанию против соседних стран Балтии. При этом напоминает, что в сети распространяют подозрения, будто дроны, которые атаковали Псков, поднялись в воздух на территории Эстонии.

Атака БПЛА на аэродром под Псковом: детали происшествия

Отметим, атака БПЛА состоялась вечером 29 августа 2023 года. Той же ночью состоялся массированный налет на шесть регионов России: часть из них расположена за сотни километров от границ РФ со странами Балтии.

Российские власти признали, что беспилотники ударили по аэродрому к югу от Пскова. В результате ВС РФ потеряли четыре транспортника Ил-76, а еще три — повреждены и отправлены на ремонт.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что военные специалисты внимательно изучают возможный маршрут дронов — хотят выяснить, как им удалось незамеченными добраться до важного объекта.

Между тем российские СМИ начали распространять слухи, будто атака состоялась с территории стран Балтии. В частности, пропагандист Владимир Соловьев призвал немедленно наказать Эстонию или Латвию — ударить ядерной бомбой.

Однако есть и другие версии событий: например, аналитики доказывают, что БПЛА мог подняться в воздух с территории РФ.

Напоминаем, украинский специалист по радиоэлектронной борьбе рассмотрел гипотетическую возможность удара дронов ВСУ по военным объектам в России. При этом он объяснил, благодаря чему им удается миновать российскую систему РЭБ. Между тем 30 августа неизвестные беспилотники долетели до завода "Кремний Эл" в Брянске: эксперты пытаются определить, какой ущерб он мог нанести.