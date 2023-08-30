"Абсурдна вигадка": у Міноборони Латвії спростували причетність до атаки БПЛА на аеродром в Пскові

Росія намагається приховати від населення знищення техніки та інфраструктури. Тому почала дезінформаційну кампанію для дестабілізації країн НАТО.

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Міністр оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що підозри у причетності Латвії до атаки дронів на аеродром у Пскові є абсурдними. З її слів, ці підозри призначені для російських громадян, щоб вони забули про невдачі ЗС РФ на лінії фронту в Україні. Про це пише портал LSM.

Мурнієце нагадала, що російська влада продовжує діяти за звичним сценарієм. Зокрема, починає шукати "зовнішнього ворога" і обвинувачує НАТО у момент, коли зазнає невдач на лінії фронту. Після цього Кремль починає "загострювати регіональну безпеку".

У Росії намагаються приховати, що втрачають техніку і на лінії фронту, і в тилу. Між тим твердження про можливу причетність Латвії до атак в тилу — наприклад, на аеропорт під Псковом — це дезінформація, якій не потрібно вірити. "Твердження про причетність Латвії до подій вчорашньої ночі в Пскові — абсурдна вигадка", — наголосила латвійська чиновниця.

Крім Мурнієце на порталі навели коментар експосадовця з Латвії — ексміністра оборони Артіса Пабрікса. Зокрема, чоловік також звернув увагу на те, що Росія почала дезінформаційну кампанію проти сусідніх країн Балтії. При цьому нагадує, що у мережі поширюють підозри, начебто дрони, які атакували Псков, здійнялись у повітря на території Естонії.

Атака БПЛА на аеродром під Псковом: деталі події

Зазначимо, атака БПЛА відбулась надвечір 29 серпня 2023 року. Тієї ж ночі відбувся масований наліт на шість регіонів Росії: частина з них розташована за сотні кілометрів від кордонів РФ з країнами Балтії.

Російська влада визнала, що безпілотники вдарили по аеродрому на південь від Пскова. Внаслідок цього ЗС РФ втратили чотири транспортники Іл-76, а ще три — пошкоджено і відправлено на ремонт.

Речник президента Путіна Дмитро Пєсков заявив, що військові фахівці уважно вивчають можливий маршрут дронів — хочуть з'ясувати, як їм вдалось непоміченими дістатись до важливого об'єкту.

Між тим російські ЗМІ почали поширювати чутки, начебто атака відбулась з території країн Балтії. Зокрема, пропагандист Володимир Соловйов закликав негайно покарати Естонію чи Латвію — вдарити ядерною бомбою.

Однак є й інші версії подій: наприклад, аналітики доводять, що БПЛА могла здійнятись у повітря з території РФ.

Нагадуємо, український фахівець з радіоелектронної боротьби розглянув гіпотетичну можливість удару дронів ЗСУ по військових об'єктах в Росії. При цьому він пояснив, завдяки чому їм вдається минути російську систему РЕБ. Між тим 30 серпня невідомі безпілотники долетіли до заводу "Кремній Ел" у Брянську: експерти намагаються визначити, яку шкоду він міг завдати.