Украина достигла паритета в контрбатарейной борьбе против РФ, – бригадный генерал ВСУ

Как отмечает командир ВСУ Сергей Баранов, артиллерия, переданная Украине странами НАТО, превосходит советские системы по дальности стрельбы.

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Силы обороны Украины достигли паритета в контрбатарейной борьбе против Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сказал бригадный генерал, начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов в интервью "Украинскому радио" 30 августа.

По словам украинского военачальника, паритет в контрбатарейной борьбе против российских оккупантов стал возможен в первую очередь благодаря тому, что артиллерия, переданная Украине странами НАТО, имеет большую дальность стрельбы.

Сергей Баранов отметил, что западные системы позволяют поражать противника на расстоянии 30–40 километров, в то время как советские имеют среднюю дальность до 24 километров.

"Это дало нам возможность уничтожить пушки врага или повредить их, а также отодвинуть артиллерию противника от линии фронта в глубину и не дать возможность заниматься контрбатарейной борьбой против нашей артиллерии и влиять на нашу пехоту", — заключил бригадный генерал.

Сергей Баранов также упомянул о том, что президент принял решение об увеличении объемов производства САУ "Богдана".

"Это очень приятно, потому что она современная, надежная, способна к совершенствованию, и мы можем улучшать ее огневые и маневренные возможности", — сказал офицер.

Напомним, 17 июля военный обозреватель портала War Zone Стетсон Пейн заявил, что в то время как украинские войска пытаются прорвать российские оборонительные рубежи, артиллеристы "играют в долгую" за будущее артиллерийское превосходство.

Польский эксперт полковник Томаш Лисецкий в интервью от 30 июля отметил, что опыт боевых действий в Украине показывает, что рождается новая артиллерия — малочисленная, мобильная, рассредоточенная, дальнобойная, с высокоточными боеприпасами и ведущая точечный огонь.