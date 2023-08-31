БПЛА атаковали Брянск: прогремели мощные взрывы, центр города перекрыт, — росСМИ (фото, видео)

По словам журналистов, над областным центром сбили три БПЛА самолетного типа. Один из дронов упал на гостиницу Управления делами правительства области.

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В небе над Брянском 31 августа были замечены несколько беспилотников, в городе слышны взрывы, сообщают несколько российских изданий.

По данным Mash, российского интернет-медиа, уничтожено минимум три дрона-камикадзе: "Слышны взрывы, над центром города и аэродромом — работает ПВО. Предварительно, уничтожено минимум три дрона".

Один из атаковавших город дронов-камикадзе упал на гостиницу Управления делами правительства области — в сотне метров от здания региональной администрации.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил эту информацию.

"Благодаря бдительности наших граждан сегодня на пульт дежурного ЦОВ — 112 поступил сигнал об обнаружении подозрительных летательных аппаратов над городом Брянском. Для проверки сообщений были подняты подразделения Росгвардии и УМВД по Брянской области", — сообщил чиновник.

По его словам, БпЛА самолетного типа были сбиты силами Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина. На месте работают оперативные и экстренные службы. Людей эвакуируют в убежища. Информация о пострадавших уточняется.

Издание Shot утверждает, что в атаке на Брянскую область могли участвовать дроны-камикадзе UJ-22.

Напомним, 30 августа жители Брянска пожаловались на атаку БпЛА. Местные паблики сообщали об атаке 8 беспилотников и взрыве в здании Следственного комитета.

Стоит отметить, что ночь 30 августа Россия подверглась масштабной атаке БпЛА. Взрывы прогремели в Московской, Рязанской, Калужской, Орловской, Брянской и Псковской областях России.