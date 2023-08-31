"Вы неизбежно проиграете": Данилов упрекнул Германию из-за страха перед Россией

По словам секретаря СНБО, президент Путин, скорее всего, не решится на применение ядерного оружия. Ведь после этого не будет ни его, ни России, ни чего-либо еще.

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Германия затягивает передачу Украине ракет Taurus не из-за недоверия, а из-за страха перед Россией. Об этом заявил секретать СНБО Украины Алексей Данилов в интервью Welt.

По его словам, бояться России – это неправильно.

"Хочу напомнить, что некоторое время назад Гитлера все боялись, и чем это закончилось, известно. Если политические лидеры Германии этого не понимают, они могут продолжать бояться, но это опасно. Если вы боитесь, вы неизбежно проиграете", — сказал Данилов.

В том же интервью он отметил, что президент России Владимир Путин, скорее всего, не решится на применение ядерного оружия. Ведь после этого не будет ни его, ни России, чего-либо еще.

"Если они действительно хотят превратить всю планету в радиоактивный пепел, то это показывает, с каким безумием мы имеем дело", — отметил Данилов.

По его словам, Путин глубоко заблуждается, если думает, что тактические ядерное оружие поможет ему "решить украинский вопрос". Украинские граждане будут защищать свою страну еще решительнее и сражаться до тех пор, пока последний российский солдат не покинет Украину.

Также напомним, что Данилов резко отреагировал на публикации западных СМИ о потерях ВСУ. Секретарь СНБО возмущен тем, что публикуется информация, которая не является правдивой и не соответствует реальному показателю личного состава.

Кроме того, 30 августа Данилов оценил вероятность одновременного призыва 300 тысяч человек. По его словам, военные все же обращаются с просьбой, чтобы провести соответствующие процедуры через заседание Совбеза. Данилов отметил, что в ряды ВСУ "берут себе столько, сколько нужно".