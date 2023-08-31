"Ви неминуче програєте": Данілов дорікнув Німеччині через страх перед Росією

За словами секретаря РНБО, президент Путін, найімовірніше, не зважиться на застосування ядерної зброї. Адже після цього не буде ні його, ні Росії, ні будь-чого ще.

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Німеччина затягує передачу Україні ракет Taurus не через недовіру, а через страх перед Росією. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю Welt.

За його словами, боятися Росії — це неправильно.

"Хочу нагадати, що деякий час тому Гітлера всі боялися, і чим це закінчилося, відомо. Якщо політичні лідери Німеччини цього не розуміють, вони можуть продовжувати боятися, але це небезпечно. Якщо ви боїтеся, ви неминуче програєте", — сказав Данілов.

У тому ж інтерв'ю він зазначив, що президент Росії Володимир Путін, найімовірніше, не зважиться на застосування ядерної зброї. Адже після цього не буде ні його, ні Росії, ні будь-чого ще.

"Якщо вони дійсно хочуть перетворити всю планету на радіоактивний попіл, то це показує, з яким божевіллям ми маємо справу", — зазначив Данілов.

За його словами, Путін глибоко помиляється, якщо думає, що тактична ядерна зброя допоможе йому "вирішити українське питання". Українські громадяни захищатимуть свою країну ще рішучіше і битимуться доти, доки останній російський солдат не покине Україну.

Також нагадаємо, що Данілов різко відреагував на публікації західних ЗМІ про втрати ЗСУ. Секретар РНБО обурений тим, що публікується інформація, яка не є правдивою і не відповідає реальному показнику особового складу.

Крім того, 30 серпня Данілов оцінив імовірність одночасного призову 300 тисяч осіб. За його словами, військові все ж звертаються з проханням, щоб провести відповідні процедури через засідання Радбезу. Данілов зазначив, що до лав ЗСУ "беруть собі стільки, скільки потрібно".